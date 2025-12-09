КТК выводят к сделке

Владимир Путин разрешил совместному предприятию «Роснефти» (MOEX: ROSN) и Shell совершать операции с долей в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК). Решение облегчает для СП выход из проекта, однако все операции будут зависеть от позиции США, Казахстана и западных акционеров. Юристы предполагают, что на выходе СП из состава акционеров настаивал Казахстан, опасающийся блокировки 80% своего нефтеэкспорта.

Президент Владимир Путин 8 декабря разрешил совместному предприятию «Роснефти» и англо-голландской Shell Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited совершать сделки с акциями Каспийского трубопроводного консорциума-Р. КТК-Р — это юридическое лицо КТК и его подразделений, действующих в РФ. В нем СП «Роснефти» и Shell владеет 7,5%. В «Роснефти» не ответили на запрос “Ъ”.

КТК соединяет крупнейшие месторождения Казахстана с побережьем Черного моря около Новороссийска. Основными акционерами помимо СП выступают Россия (31%), Казахстан (20,75%), американские Chevron (15%) и Mobil Caspian Pipeline Company (7,5%).

О том, какие конкретно сделки с акциями КТК разрешены СП, в распоряжении президента не говорится, отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, но характер сделок предполагает «установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования или распоряжения акциями». Это позволяет, подчеркивает она, этот пакет продать или, например, передать в управление или в залог третьему лицу.

В конце октября Минфин США ввел санкции в отношении «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, ограничив их дочерние компании, где прямо или косвенно им принадлежит более 50%. В ноябре управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало генеральную лицензию, разрешающую операции, связанные в том числе с КТК, но без продажи или передачи долей участия в консорциуме.

По актуальному отчету Shell и более ранним отчетам «Роснефти», в СП партнеры владеют 49% и 51% соответственно. Если «Роснефть» продолжает контролировать СП, оно по правилам OFAC признается дочерним предприятием подсанкционного лица и с ним запрещены операции без получения лицензии OFAC, отмечает консультант юридической фирмы «Каменская & партнеры» Наталия Стрелкова. Старший юрист «Кульков, Колотилов и партнеры» Екатерина Туманова считает, что одобрение от властей США может потребоваться, что «вполне вероятно с политической точки зрения».

Распоряжение президента прежде всего открывает для Shell юридическую возможность выйти из проекта, не упираясь в российские ограничения, полагает управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин.

Документ, скорее всего, направлен на техническое обеспечение выхода Shell из чувствительного актива без изменения санкционного статуса российских участников, согласна руководитель международной практики K&P.Group Ирина Чеботарева. А сам факт получения разрешения может свидетельствовать о том, что «Роснефти» и Shell удалось достичь договоренностей о выходе российской компании из СП, что позволит СП продать акции КТК-Р, полагает юрист Forward Legal Елена Сатина.

По мнению Натальи Мильчаковой, власти Казахстана могли попросить СП выйти из капитала КТК, опасаясь, что трубопровод может подпасть под вторичные санкции, которые фактически остановят 80% экспорта нефти из Казахстана. Аналитик не исключает, что сделка могла обсуждаться президентами России и Казахстана в ходе недавнего визита последнего в Москву. Но американский регулятор, отмечает госпожа Чеботарева, может квалифицировать участие в подобной сделке как «материальную поддержку» санкционным лицам.

Потеря доли в КТК для «Роснефти» стратегически болезненна, но финансово не катастрофична, отмечает начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев. По его словам, выход из проекта ослабит позиции «Роснефти» в Каспийском регионе и лишит ее стабильного потока дивидендов от 7,5% акций КТК. Но руководитель центра по аналитике российских акций БКС Кирилл Бахтин полагает, что в масштабах «Роснефти» СП с Shell — несущественный актив.

Ольга Семеновых, Анна Занина, Ольга Мордюшенко