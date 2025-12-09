Минприроды Ставрополья проиграло спор о разработке Балахоновского месторождения

Апелляционный суд восстановил лицензию ООО «Джалга» на добычу валунно-песчано-гравийной смеси, отменив решение министерства природы Ставропольского края об аннулировании разрешения. Документ предоставляет право на разведку и разработку стройматериалов на двух участках Балахоновского месторождения общей площадью 56,2 га в Кочубеевском районе.

Лицензия была выдана предприятию 7 августа 2009 года сроком до 31 декабря 2025-го. В октябре 2024 года министерство издало распоряжение о прекращении права недропользования. В мае 2025-го суд первой инстанции поддержал ведомство в споре с организацией.

При проверке министерство выявило невыполнение компанией обязательств по условиям использования недр. В декабре 2023 года ведомство указало на повреждения почвенного слоя, следы разработки карьера и перекрытие участков инертными материалами. Это означало освоение месторождения без перевода земель из сельскохозяйственной категории в промышленную. На устранение недостатков отводилось девять месяцев.

Летом 2024 года министерство направило повторное уведомление о непредоставлении статистической отчетности, потребовав исправить ситуацию за три месяца. Компания подала в правительство края ходатайство о переводе земельных участков из сельскохозяйственной категории в промышленную. Однако 15 июля министерство сельского хозяйства региона вернуло обращение.

Организация попросила минприроды Ставрополья не принимать решения о досрочном прекращении права недропользования до рассмотрения дела. Письмо поступило в министерство 1 октября 2024 года, но уже на следующий день ведомство издало распоряжение об отзыве лицензии.

Апелляционный суд признал неправомерными действия министерства, которое не учло попытки недропользователя устранить недостатки и препятствия со стороны других госорганов. Суд отметил, что лицензионные участки изначально выделялись для разведки и добычи валунно-песчано-гравийной смеси, то есть для промышленного освоения.

По решению суда, несоответствие целевого назначения земельных участков является формальным признаком, который не свидетельствует о грубом существенном нарушении условий лицензионного соглашения. Организация принимала меры по устранению предъявленных замечаний, но не смогла изменить назначение земельных участков по независящим от нее причинам.

Краевой минсельхоз отказал в переводе земельных участков из-за того, что в документах невозможно было определить, являлось ли ООО «Джалга» в 2009 году собственником земель.

Суд отметил противоречие в позиции минприроды Ставрополья: оно в уведомлении от 22 декабря 2023 года сообщило о необходимости перевода земельных участков из одной категории в другую, а впоследствии, при попытке общества устранить замечания, возражало против перевода.

Это уже третья попытка министерства лишить общество лицензии. Ранее были изданы приказы от 19 февраля 2016 года о приостановке права недропользования и от 31 января 2020-го о досрочном прекращении права разработки по той же лицензии. Оба документа также были оспорены компанией в судах.

Тат Гаспарян