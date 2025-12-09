Суд не любит троицу

Апелляционный суд отменил решение минприроды Ставрополья об аннулировании лицензии ООО «Джалга» на добычу валунно-песчано-гравийной смеси на участке площадью свыше 56 га. Для региональной природоохранной службы это стало третьей неудачной попыткой отозвать разрешительный документ у компании. По мнению суда, смена категории земли происходит независимо от воли общества, а несоответствие целевого назначения не указывает на грубое нарушение условий лицензии.



Апелляционный суд восстановил лицензию ООО «Джалга» на добычу валунно-песчано-гравийной смеси, отменив решение министерства природы Ставропольского края об аннулировании такого разрешения. Документ предоставляет право на разведку и разработку стройматериалов на двух участках Балахоновского месторождения общей площадью 56,2 га в Кочубеевском районе.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Джалга» зарегистрировано в 2008 году в Михайловске Ставропольского края. Основной вид деятельности — добыча камня, песка и глины. Уставный капитал — 5,3 млн руб. Учредитель — Инна Маркова. Выручка компании за 2023 год составила 1 млн руб., убыток — 565 тыс. руб.

Из материалов дела следует, что лицензия была выдана компании 7 августа 2009 года сроком до 31 декабря 2025-го. В октябре 2024 года министерство издало распоряжение о прекращении права недропользования. В мае 2025-го суд первой инстанции поддержал ведомство в споре с предприятием, отозвав у него разрешительный документ.

При проверке ведомство выявило невыполнение компанией обязательств по условиям использования недр. В декабре 2023 года министерство указало на повреждения почвенного слоя, следы разработки карьера и перекрытие участков инертными материалами. Это означало освоение месторождения без перевода земель из сельскохозяйственной категории в промышленную. На устранение недостатков отводилось девять месяцев.

Летом 2024 года министерство направило повторное уведомление о непредоставлении статистической отчетности, потребовав исправить ситуацию за три месяца. Компания подала в правительство края ходатайство о переводе земельных участков из сельскохозяйственной категории в промышленную. Однако 15 июля министерство сельского хозяйства региона вернуло обращение.

Организация попросила минприроды Ставрополья не принимать решения о досрочном прекращении права недропользования — до рассмотрения дела. Письмо поступило в министерство 1 октября 2024 года, но уже на следующий день ведомство издало распоряжение об отзыве лицензии.

Апелляционный суд признал неправомерными действия министерства, которое не учло попытки недропользователя устранить недостатки и препятствия со стороны других госорганов.

Суд отметил, что лицензионные участки изначально выделялись для разведки и добычи валунно-песчано-гравийной смеси, то есть для промышленного освоения. Осуществление лицензируемой деятельности на земельных участках соответствовало непосредственному целевому назначению.

По решению суда, несоответствие целевого назначения земельных участков является формальным признаком, который не свидетельствует о грубом существенном нарушении условий лицензионного соглашения. Организация принимала меры по устранению предъявленных замечаний, но не смогла изменить назначение земельных участков по независящим от нее причинам.

Краевой минсельхоз отказал в переводе земельных участков из-за того, что в документах невозможно было определить, являлось ли ООО «Джалга» в 2009 году собственником земель.

Суд отметил противоречие в позиции минприроды Ставрополья: оно в уведомлении от 22 декабря 2023 года сообщило о необходимости перевода земельных участков из одной категории в другую, а впоследствии, при попытке общества устранить замечания, возражало против перевода.

Это уже третья попытка министерства лишить общество лицензии. Ранее были изданы приказы от 19 февраля 2016 года о приостановке права недропользования и от 31 января 2020-го о досрочном прекращении права разработки по той же лицензии. Оба документа также были оспорены компанией в судах.

В 2016-2017 годах суды признали незаконным приказ минприроды региона о приостановлении действия лицензии, установив отсутствие доказательств нарушений со стороны ООО «Джалга». После вынесения судебных решений министерство не возобновляло права недропользования по лицензии. Сведения о возобновлении действия лицензии не вносились в ЕГРЮЛ, в связи с чем компания длительное время не могла осуществлять добычу валунно-песчано-гравийной смеси.

Суд установил, что изменение категории земель находится вне воли общества и не зависит от его действий. Недобросовестного поведения при исполнении публично-правовых обязательств со стороны компании не допущено.

Тат Гаспарян