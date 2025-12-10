В кооперации с микрозаймами

Банк России отметил резкий рост выдач займов КПК в третьем квартале — на 35% ко второму и в семь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причину такого взрывного роста регулятор видит в проникновении в сегмент микрофинансистов (МФО), у которых ужесточилось регулирование выдачи займов. Именно связанные с МФО кооперативы обеспечили последним половину роста клиентской базы. Эксперты видят риски в такой миграции клиентов, регулятор следит за ситуацией.

В третьем квартале 2025 года объем займов, выданных кредитными потребительскими кооперативами (КПК), впервые с начала года показал рост (+35% по сравнению с предыдущим кварталом, или 16,9 млрд руб.), следует из опубликованных во вторник материалов ЦБ. Потребительских займов было выдано почти в семь раз больше, чем за тот же период прошлого года.

КПК — это некоммерческая организация, объединяющая физических или юридических лиц на основе общего признака (территориального, профессионального, социального) для финансовой взаимопомощи: предоставления займов и привлечения сбережений своих участников (пайщиков) под проценты, формируя общий фонд за счет взносов пайщиков, а не внешних инвесторов.

Всего за девять месяцев 2025 года КПК выдали 42,4 млрд руб. займов, при этом их совокупный портфель практически не изменился и составил по итогам трех кварталов 47 млрд руб., что объясняется высокой оборачиваемостью ссуд. Для сравнения: совокупный портфель МФО по итогам девяти месяцев превысил 500 млрд руб. (см. “Ъ” от 26 ноября). Общее количество пайщиков КПК выросло до 498 тыс. человек, притом что количество КПК в реестре ЦБ сократилось с начала года на 810 шт. и по итогам третьего квартала составило 552 шт.

В Банке России отмечают, что рост выдач КПК в третьем квартале 2025 года обусловлен активизацией деятельности кооперативов, связанных с МФО,— такие КПК обеспечили почти половину роста клиентской базы за период.

«Приток заемщиков в КПК обусловлен ужесточением в этом году регулирования в сфере микрофинансирования: введением для МФО макропруденциальных лимитов на автозаймы и требования проверять наличие самозапрета при выдаче займа,— пояснили в ЦБ.— В этой связи компании тестируют возможности диверсификации бизнеса». Банк России ведет постоянный мониторинг практик, складывающихся на рынке, заверили там.

Впрочем, пока значимых угроз ЦБ не видит. «Несмотря на рост выдач займов, кооперативы стали меньше привлекать денег от пайщиков. Портфель привлеченных средств уменьшился за третий квартал 2025 года на 9%, до 43,8 млрд руб., объемы привлечения также сократились за квартал на 5%, до 12,1 млрд руб.,— сообщили “Ъ” в ЦБ.— Новые выдачи КПК, связанных с МФО, преимущественно осуществлялись за счет целевого финансирования КПК, что не генерирует рисков на рынке для пайщиков-сберегателей».

А вот эксперты видят риски в таком резком росте выдач займов КПК.

По словам заместителя руководителя проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Аллы Храпуновой, КПК не предъявляют серьезных требований к оценке долговой нагрузки заемщиков и не применяют макропруденциальные лимиты. Это создает высокий риск привлечения клиентов с чрезмерной закредитованностью, добавляет она. «Рост популярности КПК может быть связан с тем, что МФО "перевели" клиентов на более гибкие платформы. Вероятной причиной является ужесточение с 1 июля правил расчета показателя долговой нагрузки, когда МФО лишились возможности использовать данные кредитных историй и должны ориентироваться на официальные данные о доходах из ФНС»,— отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Впрочем, для заемщиков растущая доступность займов КПК скорее плюс. «Для части добросовестных заемщиков, которые не могут подтвердить доход справкой по форме банка или не проходят по формальным критериям МФО, кооперативы с их более гибким подходом остаются легальной и зачастую единственной альтернативой»,— отмечает господин Жарский. Если банки в свое время создали свои МФО для работы с «отказным» трафиком, то сейчас МФО стали рассматривать КПК, заключает финансовый советник, основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

Ксения Дементьева, Ольга Базутова