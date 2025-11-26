МФО при своем портфеле

Объем выдачи микрозаймов в третьем квартале показал снижение, причем преимущественно за счет кэптивных игроков — дочерних структур банков и маркетплейсов. Несмотря на то что их доля в выдаче сейчас превышает 60%, постепенно рост этого сегмента замедляется. Да и все микрофинансовые организации (МФО) столкнулись с замедлением роста бизнеса в условиях регулятивных ограничений ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным СРО «МиР», совокупный портфель займов МФО составил на конец третьего квартала 526,8 млрд руб. Данный объем включает в себя показатели коммерческих, банковских МФО, МФО маркетплейсов и НКО. Темпы прироста портфеля микрозаймов с учетом всех видов МФО в третьем квартале 2025 года по сравнению с предыдущим кварталом составили минимальные 1,2%. «Мы видим минимальный прирост за последние четыре квартала как минимум и существенное замедление роста портфеля»,— указывают в СРО «МиР». Последний раз такой прирост был в период ковидных ограничений, подчеркивают там.

Совокупный портфель кэптивных МФО составил 254,9 млрд руб. (48,3% от общего портфеля), а его рост за отчетный период — 0,6%. Таким образом, можно говорить о том, что этот сегмент вышел «на плато» и в будущем будет расти более планомерно, следует из материалов СРО «МиР».

По словам начальника аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олега Абелева, такая ситуация оказывает двойное негативное давление на рентабельность бизнеса МФО. «Во-первых, снижается доходная база в МФО, потому что меньше новых выдач — меньше будущих процентных доходов,— поясняет он.— Во-вторых, растут расходы. Увеличение просрочки ведет к необходимости формирования больших резервов на возможные потери. Результат понятен. Снижается маржа чистой прибыли, то есть даже если номинальная прибыль сохраняется, то рентабельность капитала и активов падает и качественные МФО с сильной риск-моделью демонстрируют более устойчивые показатели».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Что касается выдачи новых займов, то кэптивные МФО продемонстрировали снижение этого показателя по сравнению с предыдущим кварталом на 6 млрд руб., до 220 млрд руб., в то время как независимые МФО, напротив, смогли нарастить выдачи на 1 млрд руб., до 137 млрд руб. Тем не менее в выдачах доля МФО банков и маркетплейсов по-прежнему превалирует — 61,6% по итогам третьего квартала. «Основным вызовом для всего рынка стало ограничение по показателю долговой нагрузки (ПДН),— говорит директор по развитию бизнеса "А Деньги" Надежда Димченко.— Именно необходимость адаптации к новым требованиям по ПДН является ключевым фактором, повлиявшим на динамику». «Сейчас ограничения по долговой нагрузке значительно сузили круг заемщиков, поэтому многие потенциальные клиенты, ранее легко проходившие проверку, не могут получить кредит»,— говорит директор по развитию бизнеса МФК «Джой Мани» Юлия Леденева.

По итогам года совокупный объем выдач будет находиться в диапазоне 2–2,2 трлн руб., аффилированные с банками и маркетплейсами МФО продолжат оставаться драйверами роста рынка до конца 2025 года, в результате чего их доля на рынке может вырасти, прогнозирует гендиректор Moneyman Артем Быков. Опираясь на сегодняшние тренды, мы ожидаем, что рост портфеля микрозаймов по итогам года сохранится, однако его темпы будут умеренными, отмечает гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров. «В чуть более выгодной ситуации находятся МФО, входящие в банковские группы. Несмотря на схожие подходы, качество трафика у них чуть выше, чем у клиентов коммерческих МФО, а продукты имеют более низкую процентную ставку,— поясняет гендиректор МФК "ОТП Финанс" Анна Высоцкая.— Это позволяет формировать большие объемы выдач без превышения макропруденциальных лимитов и роста уровня просрочки». Банковские МФО сохранят рост за счет более консервативной риск-политики, говорит директор по развитию бизнеса «А Деньги» Надежда Димченко. «Четвертый квартал все же будет выше третьего по объемам — это стандартное сезонное увеличение спроса. Но не думаю, что будет серьезный рост»,— заключает директор компании «Деньги Сразу» Анна Лагутенко.

Ксения Дементьева