«Gastronomический диалог» о вкусе к жизни

Новый проект Александра Богданова, бренд-шеф отеля «Гельвеция», представляет собой сет-перформанс с неожиданными поворотами сюжета.

Фото: Cafe Claret и Marius

«Это не просто ужин, а гастрономический диалог о главном вкусе — вкусе жизни. Каждый гость станет соавтором, а каждое блюдо — мультисенсорной историей со своим ароматом, звуком, светом, тактильными ощущениями»,— рассказывает Александр Богданов.

Авторские блюда, необычная посуда и сосуды для титульного российского напитка, который подается на льду, с сабли, из деревянной рюмки и из наперстков, неожиданные предметы, тематически связанные с блюдами, оригинальная подача с комментариями самого шефа — ужин превращается в захватывающую предновогоднюю игру для компании.

Каждый из шести курсов сета — отдельная глава с своим реквизитом и тостом, которые раскрывает смысл блюда: вкус к действию, вкус к чистоте, вкус к красоте, вкус к свободе, вкус к гордости, вкус к жизни. Например, третий курс — вкус к красоте — состоит из мини-закуски в виде оладушка с икряником и основного блюда: котлеты из щуки с кремом из трав с рагу из зеленого горошка и чипсом из корнеплода. За вкус к свободе в четвертой перемене отвечает тарт из картофеля с белыми грибами и вяленой говядиной и галантин из перепелки с пюре из топинамбура, трюфелем, рулетом из моркови и маринованным луком. Пятая перемена, вкус к гордости,— это кукурузная тарталетка с сыром кампанье и пряным яблоком, затем — кавказский бычок с кашей гоми и соусом на основе черного чеснока.

Сет подают по 31 января в ресторанах Cafe Claret и Marius отеля «Гельвеция».

Альбина Самойлова