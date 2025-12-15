Средиземноморская кухня в Gris

Ресторанное объединение «?Комитет» открыло новый проект — греческое бистро Gris. В главных ролях традиционные греческие блюда, также готовятся специалитеты Средиземноморья, в основном Италии и Турции.

Фото: бистро Gris Фото: бистро Gris

Меню получилось довольно объемное, над блюдами работали концепт-шеф Андрей Красов и шеф-повар Дмитрий Шерстобитов. Начать предлагается с разделов мезе и дипов — ассорти небольших закусок, соусов и намазок. Среди дипов — хумус с сальсой из вяленых томатов, пряный мусс из феты и печеных перцев, тарамасалата — греческая закуска в виде пасты с икрой лосося. В разделе мезе — тунец тоннато, кальмар с лабне и томатами, жареный халуми на гриле с медом. Кроме классического «Цезаря» с цыпленком, готовится фирменная версия Андрея Красова — с осьминогом. Из супов можно будет заказать пряный чечевичный в вегетарианском исполнении и с ягненком, а также куриный суп с орзо и фрикадельками.

Из мясных блюд в меню заслуживает внимания традиционная греческая мусака с баклажанами и говядиной, а из более легких сочетаний можно выбрать цветную капусту со сморчками и перечным соусом или осьминога с томатным соусом и тахини.

Дизайном пространства занималось архитектурное бюро Марии Федоровой Up to you Design: в интерьере легкая «солнечная» цветовая гамма с вкраплениями «морского» синего.

Альбина Самойлова