Воронежский суд рассмотрит дело о клевете на депутата Госдумы Андрея Маркова

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о клевете, возбужденного по заявлению депутата Госдумы от Воронежской области Андрея Маркова («Единая Россия»). Обвинение предъявлено известному в регионе журналисту Александру Пирогову, который в своих текстах среди прочего утверждал, что в бытность сотрудником ФСБ парламентарий якобы уклонился от командировки в Чечню.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Уголовное дело расследовалось больше трех лет, прекращалось и возобновлялось по различным основаниям и в итоге поступило на рассмотрение в Центральный райсуд Воронежа. Господину Пирогову вменяется в вину клевета, соединенная с обвинением в тяжких и особо тяжких преступлениях (ч. 5 ст. 128.1 УК РФ; до пяти лет лишения свободы). Согласно обвинительному заключению, с которым ознакомился “Ъ”, под клеветой следствие подразумевает различные части текстов, опубликованных в изданиях «Экономика и жизнь регионов» и «Воронежские новости» в 2020–2021 годах и посвященных биографии Андрея Маркова. В публикациях говорится, что он якобы уклонился от командировки в Чечню, несамостоятельно подготовил диссертацию, а также в качестве главы управления региональной политики правительства Воронежской области контролировал большинство местных СМИ, курировал оппозиционеров и организовывал протестные акции.

«Я всегда за обоснованную критику, но убежден, что нельзя допускать разнузданнyю клеветническую кампанию. И с этим надо бороться еще и потому, что я представляю интересы сотен тысяч избирателей и вопрос объективности информации и борьбы с фейками — ключевой вопрос в наше непростое время»,— объяснил “Ъ” Андрей Марков.

Александр Пирогов вину не признает и считает, что в деле нет доказательств его причастности к клевете, поскольку все публикации были правдивыми. По его словам, в обвинительном заключении цитаты из статей приведены не полностью и с искажениями. «Такой подход обнуляет расследовательскую журналистику. Я пишу статью из двух частей, собираю и анализирую большой объем информации, а в итоге из второй части статьи вырывается одна фраза про контроль над большинством СМИ и выдается за клевету, нивелируя другие вопросы к герою»,— сказал журналист “Ъ”. Он также подчеркнул, что депутат не подавал гражданских исков об опровержении его статей.

Сергей Толмачев, Воронеж