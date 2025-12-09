«Питсбург» поместил Евгения Малкина в список травмированных

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питсбург Пингвинс» поместил российского форварда Евгения Малкина в список травмированных. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Малкин (71)

Фото: Nathan Ray Seebeck / Imagn Images / Reuters, Nathan Ray Seebeck-Imagn Images / Reuters Евгений Малкин (71)

Фото: Nathan Ray Seebeck / Imagn Images / Reuters, Nathan Ray Seebeck-Imagn Images / Reuters

5 декабря в выездном матче против «Тамп-Бей Лайтнинг» Малкин получил повреждение верхней части тела. В той игре он сделал дубль и отличился голевым пасом. Форвард пропустил гостевую встречу с «Даллас Старс», в которой «Питсбург» уступил со счетом 2:3. Всего в текущем сезоне НХЛ Малкин набрал 29 очков (8 голов+29 результативных передач) в 28 матчах. В списке лучших бомбардиров команды он уступает лишь канадцу Сидни Кросби, в активе которого 30 баллов (18+12).

Также в список травмированных помещен американский нападающий Блейк Лизотт. Из клуба Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинс» в «Питсбург» были вызваны канадцы Дэнтон Хайнен и Сэм Пулен.

«Питсбург» занимает четвертое место в турнирной таблице дивизиона Метрополитен. В активе клуба 34 очка по итогам 27 встреч. В ночь на 10 декабря команда на своем льду примет «Анахайм Дакс».

Таисия Орлова