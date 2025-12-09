Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Предыдущая страница
Следующая страница
«Питсбург» поместил Евгения Малкина в список травмированных

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питсбург Пингвинс» поместил российского форварда Евгения Малкина в список травмированных. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Фото: Nathan Ray Seebeck / Imagn Images / Reuters, Nathan Ray Seebeck-Imagn Images / Reuters

5 декабря в выездном матче против «Тамп-Бей Лайтнинг» Малкин получил повреждение верхней части тела. В той игре он сделал дубль и отличился голевым пасом. Форвард пропустил гостевую встречу с «Даллас Старс», в которой «Питсбург» уступил со счетом 2:3. Всего в текущем сезоне НХЛ Малкин набрал 29 очков (8 голов+29 результативных передач) в 28 матчах. В списке лучших бомбардиров команды он уступает лишь канадцу Сидни Кросби, в активе которого 30 баллов (18+12).

Также в список травмированных помещен американский нападающий Блейк Лизотт. Из клуба Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинс» в «Питсбург» были вызваны канадцы Дэнтон Хайнен и Сэм Пулен.

«Питсбург» занимает четвертое место в турнирной таблице дивизиона Метрополитен. В активе клуба 34 очка по итогам 27 встреч. В ночь на 10 декабря команда на своем льду примет «Анахайм Дакс».

Таисия Орлова

«Я живу в Питтсбурге для того, чтобы хорошо играть в хоккей»

Евгений Малкин родился 31 июля 1986 года в Магнитогорске Челябинской области. Его отец Владимир Малкин сам занимался хоккеем и с трех лет начал приучать сына к этому виду спорта

Евгений Малкин родился 31 июля 1986 года в Магнитогорске Челябинской области. Его отец Владимир Малкин сам занимался хоккеем и с трех лет начал приучать сына к этому виду спорта

Фото: Evgeni Malkin / instagram.com

С восьми лет его начал тренировать Сергей Витьман, работавший с ним в хоккейной школе магнитогорского «Металлурга»

С восьми лет его начал тренировать Сергей Витьман, работавший с ним в хоккейной школе магнитогорского «Металлурга»

Фото: Scott Halleran / Getty Images

На чемпионате России спортсмен дебютировал в сезоне 2003/2004, в составе «Металлурга». Свою первую шайбу он забил 12 сентября 2003 года в матче с ярославским «Локомотивом»

На чемпионате России спортсмен дебютировал в сезоне 2003/2004, в составе «Металлурга». Свою первую шайбу он забил 12 сентября 2003 года в матче с ярославским «Локомотивом»

Фото: Mike Blake / Reuters

В 2004 году, в возрасте 17-ти лет, в составе российской юношеской сборной Малкин стал чемпионом мира в Минске

В 2004 году, в возрасте 17-ти лет, в составе российской юношеской сборной Малкин стал чемпионом мира в Минске

Фото: Коммерсантъ / Андрей Серебряков

В этом же году на драфте был выбран клубом НХЛ «Питтсбург Пингвинз» под вторым номером, уступив первое место своему соотечественнику Александру Овечкину

В этом же году на драфте был выбран клубом НХЛ «Питтсбург Пингвинз» под вторым номером, уступив первое место своему соотечественнику Александру Овечкину

Фото: Jason Cohn / Reuters

В составе сборной России хоккеист дебютировал на чемпионате мира 2005 года в Австрии. На том первенстве наша команда выиграла бронзу

В составе сборной России хоккеист дебютировал на чемпионате мира 2005 года в Австрии. На том первенстве наша команда выиграла бронзу

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

В 2006 году выступал в составе сборной на Олимпиаде в Турине, где российские спортсмены заняли четвертое место

В 2006 году выступал в составе сборной на Олимпиаде в Турине, где российские спортсмены заняли четвертое место

Фото: Carlos Osorio / AP

До 2006 года продолжал выступать за «Металлург». Получил приз «Золотой шлем» как лучший центральный нападающий в сезоне 2005/2006

До 2006 года продолжал выступать за «Металлург». Получил приз «Золотой шлем» как лучший центральный нападающий в сезоне 2005/2006

Фото: Андрей Серебряков / РИА Новости

Малкин подписал контракт с клубом НХЛ «Питтсбург Пингвинз» 5 сентября 2006 года и продолжает выступать за этот клуб и сейчас. В первом же сезоне спортсмен завоевал «Колдер Трофи», как лучший новичок года

Малкин подписал контракт с клубом НХЛ «Питтсбург Пингвинз» 5 сентября 2006 года и продолжает выступать за этот клуб и сейчас. В первом же сезоне спортсмен завоевал «Колдер Трофи», как лучший новичок года

Фото: Paul Sancya / AP

В сезоне 2008/2009 хоккеист стал лучшим бомбардиром года и взял «Арт Росс Трофи». Он также стал лучшим бомбардиром play-off, а «Питтсбург Пингвинз» выиграли Кубок Стэнли

В сезоне 2008/2009 хоккеист стал лучшим бомбардиром года и взял «Арт Росс Трофи». Он также стал лучшим бомбардиром play-off, а «Питтсбург Пингвинз» выиграли Кубок Стэнли

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В том же году Малкин стал первым россиянином, получившим «Конн Смайт Трофи» — награда самому ценному игроку play-off

В том же году Малкин стал первым россиянином, получившим «Конн Смайт Трофи» — награда самому ценному игроку play-off

Фото: Gene J. Puskar / AP

Спортсмен вновь стал лучшим бомбардиром НХЛ в сезоне 2011/2012. В этом же году он стал обладателем «Харт Трофи» и «Тед Линсдэй Трофи», как самый ценный игрок регулярного чемпионата

Спортсмен вновь стал лучшим бомбардиром НХЛ в сезоне 2011/2012. В этом же году он стал обладателем «Харт Трофи» и «Тед Линсдэй Трофи», как самый ценный игрок регулярного чемпионата

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В это же время хоккеист выступал за национальную сборную. В 2010 году Малкин играл на Олимпиаде в Ванкувере, где наша команда заняла шестое место, и завоевал серебро на чемпионате мира в Германии

В это же время хоккеист выступал за национальную сборную. В 2010 году Малкин играл на Олимпиаде в Ванкувере, где наша команда заняла шестое место, и завоевал серебро на чемпионате мира в Германии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

В 2012 стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в Финляндии и Швеции и помог нашей команде взять золотые награды. Через два года вновь завоевал первое место на чемпионате мира в Минске

В 2012 стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в Финляндии и Швеции и помог нашей команде взять золотые награды. Через два года вновь завоевал первое место на чемпионате мира в Минске

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Новый контракт на восемь лет с «Питтсбург Пингвинз» спортсмен подписал в июне 2013 года. Общая сумма договора составила $76 млн

Новый контракт на восемь лет с «Питтсбург Пингвинз» спортсмен подписал в июне 2013 года. Общая сумма договора составила $76 млн

Фото: Mark Humphrey / AP

Хоккеист женат на телеведущей Анне Кастеровой, 31 мая 2016 года у них родился сын Никита

Хоккеист женат на телеведущей Анне Кастеровой, 31 мая 2016 года у них родился сын Никита

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В составе «Питтсбург Пингвинз» спортсмен становился обладателем Кубка Стэнли еще дважды — в 2016 и 2017 годах, в этом же году он во второй раз стал лучшим бомбардиром play-off

В составе «Питтсбург Пингвинз» спортсмен становился обладателем Кубка Стэнли еще дважды — в 2016 и 2017 годах, в этом же году он во второй раз стал лучшим бомбардиром play-off

Фото: Charles LeClaire / USA TODAY Sports / Reuters

В 2017 году Евгений Малкин занял шестое место в рейтинге журнала «Forbes» среди российских знаменитостей. Его доход составил $9.5 млн

В 2017 году Евгений Малкин занял шестое место в рейтинге журнала «Forbes» среди российских знаменитостей. Его доход составил $9.5 млн

Фото: Naina Helen Jama / TT News Agency / Reuters

В матче против «Вашингтон Кэпиталз», 11 марта 2019 года, хоккеист набрал 1000-е очко по системе «гол+пас» в регулярных сезонах НХЛ. Он стал 88-ым игроком в истории лиги добившемся подобного результата и пятым россиянином. Однако Малкин преодолел этот рубеж быстрее своих соотечественников, всего за 848 матчей

В матче против «Вашингтон Кэпиталз», 11 марта 2019 года, хоккеист набрал 1000-е очко по системе «гол+пас» в регулярных сезонах НХЛ. Он стал 88-ым игроком в истории лиги добившемся подобного результата и пятым россиянином. Однако Малкин преодолел этот рубеж быстрее своих соотечественников, всего за 848 матчей

Фото: Keith Srakocic / AP

В июле 2022 года после долгих переговоров Евгений Малкин подписал новый контракт с «Питтсбург Пингвинз». Зарплата 36-летнего хоккеиста сократится на $3,4 млн. По мнению спортивных аналитиков, речь идет о красивом завершении карьеры

В июле 2022 года после долгих переговоров Евгений Малкин подписал новый контракт с «Питтсбург Пингвинз». Зарплата 36-летнего хоккеиста сократится на $3,4 млн. По мнению спортивных аналитиков, речь идет о красивом завершении карьеры

Фото: Gene J. Puskar / AP

