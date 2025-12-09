В Северском районе Кубани ввели в эксплуатацию 9 солнечных электростанций

ГК «Хевел» ввела в эксплуатацию комплекс из девяти солнечных электростанций в Северском районе Краснодарского края. Общая мощность объекта составляет 44,1 МВт, сообщает пресс-служба группы компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Энергетический комплекс занимает площадь 235 тыс. кв. м и включает 134 тыс. российских модулей. Прогнозная годовая выработка составит 54 млн кВт·ч . Реализация проекта позволит сократить выбросы углекислого газа на 18,9 тыс. т.

По словам председателя совета директоров группы компаний, особенностью проекта стало расположение станций на территории трех археологических памятников — двух селищ и кургана, находящихся под государственной охраной. Для их защиты создана специальная охранная зона шириной 50 м.

«Этот комплекс стал уникальным проектом, где зеленые технологии работают на сохранение исторического наследия», — говорится в сообщении.

Алина Зорина