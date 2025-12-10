Суд завершил банкротство воронежского предприятия «ЦНО-ХимМаш»

Арбитражный суд Воронежской области завершил процедуру конкурсного производства в отношении ООО «Предприятие "ЦНО-ХимМаш"» из Борисоглебска (входит в воронежскую промышленную группу «ЦНО-ХимМаш»). Об этом говорится в определении суда.

Производство по делу было возбуждено 13 декабря 2019 года по заявлению индивидуального предпринимателя Александра Супруна. Конкурсное производство началось 26 октября 2020 года. Конкурсным управляющим утвердили Виталия Нерезова. В реестр требований было включено 1,34 млрд руб. задолженности перед 16 кредиторами.

В ходе производства была сформирована конкурсная масса в размере 106,8 млн руб. За счет этих средств погашены текущие задолженности и требования кредиторов третьей очереди. Для полного удовлетворения претензий имущества компании не хватило. Суд удовлетворил ходатайство управляющего о завершении процедуры, установив, что все предусмотренные законом мероприятия выполнены, а его отчет соответствует требованиям.

По данным Rusprofile, ООО «Предприятие "ЦНО-ХимМаш"» было зарегистрировано в 1998 году в Борисоглебске Воронежской области. Основной вид деятельности — оптовая торговля прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения. Уставный капитал — 1 млн руб. Единственным владельцем является Юрий Кучинский, который был признан банкротом в 2023 году. О завершении процедуры реализации его имущества не сообщалось. Выручка предприятия за 2024 год не раскрывается, чистая прибыль — 65 млн руб.

Ульяна Ларионова