Водителей предупредят о дождях и концертах

Московские власти установят вдоль дорог 140 новых информационных табло, на которые будут выводить данные об изменении погоды, информацию о свободных парковках и альтернативных маршрутах проезда. Соответствующий тендер, в рамках которого планируется закупить оборудование, объявил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы. Эксперты обращают внимание на то, что навигаторы во многих районах города не работают, и водители вынуждены узнавать информацию о пробках и маршрутах проезда через дорожные табло.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

ЦОДД Москвы проводит тендер на 3,6 млрд. руб., в рамках которого планируется найти подрядчика по установке 140 новых табло отображения информации (ТОИ). Сейчас, рассказали “Ъ” в центре, в городе уже функционирует 500 ТОИ, в том числе 160 табло малого формата на МКАД, куда выводится только экстренная информация. На экранах в реальном времени отображаются разнообразные данные о дорожной обстановке: предупреждения о ДТП, дорожных работах, загруженности магистралей, расчетное время в пути и так далее.

Закупаемые новые ТОИ будут иметь расширенный функционал. «Помимо автоматического оповещения об инцидентах и загруженности в перспективе на табло планируется выводить информацию о ближайших перехватывающих парковках с указанием количества свободных мест,— рассказали в ЦОДД.— Планируем усилить интеграцию с городской инфраструктурой для построения комбинированных маршрутов (например, водителю предложат доехать до перехватывающей парковки и дальше воспользоваться метро.— “Ъ”)».

На экраны также будет выводиться информация о погоде на конкретных участках дорог (например, если впереди по ходу маршрута туман или идет дождь). Планируется демонстрировать водителям и различную «сервисную» информацию, в том числе оповещения о крупных событиях (к примеру, футбольных матчах или концертах), влияющих на транспортную ситуацию. В последнем случае для водителей на ТОИ будут выводиться рекомендации пользоваться альтернативными маршрутами.

Новые табло установят на 2025–2027 годы на ключевых городских магистралях с последующей интеграцией в Интеллектуальную транспортную систему Москвы.

Большинство уже применяемых ТОИ современным требованиям соответствуют, они останутся в эксплуатации, пояснили в ЦОДД, но часть устаревшего оборудования все-таки демонтируют.

«Наша цель — превратить ТОИ из простого информатора в элемент комплексной системы городской мобильности, который помогает водителям,— заявляют в ЦОДД.— Мы уже начали переход от статичных текстовых сообщений к динамическому и интуитивно понятному видеоконтенту. Это следующий эволюционный шаг в коммуникации с участниками движения, который значительно повышает безопасность, наглядность и скорость восприятия информации. Анимированная схема объезда или перекрытия полосы воспринимается водителем в разы быстрее, чем текст».

ТОИ могут быть использованы для оповещения населения в случае ЧС, отмечает гендиректор компании «Трансинтел информационные технологии» (разработка ПО в области транспорта), бывший замглавы ЦОДД Александр Евсин. «Востребованы сведения об актуальной дорожной обстановке, особенно в местах, где водитель может принимать решения по изменению маршрута,— отмечает он.— В случае проведения масштабных событий табло помогают информировать участников движения и водителей, пассажиров общественного транспорта и пешеходов о важных обстоятельствах. Например, о текущей работе вестибюлей метро, автобусов, такси, направлениях движения. Перспективным представляется использование табло как точки входа для ознакомления жителей с городскими событиями».

Руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» «Народного фронта» Петр Шкуматов напоминает, что во многих районах Москвы сегодня не работают навигаторы (из-за блокировки спутникового сигнала), поэтому ТОИ играют важную роль в ориентировании на местности и понимания, сколько времени займет маршрут. Полезно выводить на табло предупреждения о гололеде, мокрой дороге и авариях, считает господин Шкуматов. А вот информация о возможных комбинированных маршрутах или местах на перехватывающих парковках, по мнению эксперта, лишняя.

«Если ее будет слишком много, то она будет только отвлекать. В итоге на эти табло никто смотреть не будет»,— считает Петр Шкуматов.

Информацию о футбольных матчах на ТОИ нужно выводить только на подъезде к стадионам. «Допустим, на стадионе ЦСКА запланирован футбол, но я еду по Варшавскому шоссе, зачем мне знать это?» — приводит пример он. Глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский считает, что ТОИ должны быть большую часть времени выключены, а информацию показывать, только если что-то произошло на дороге, например, снегопад или ДТП.

Иван Буранов