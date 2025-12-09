Российские инвесторы подали к ЕС иски на €53 млрд из-за ареста активов

Российские предприниматели, попавшие под ограничения Евросоюза, подали в рамках механизма ISDS иски против ЕС и его стран-членов на сумму не менее €53 млрд. Почти половина из 28 арбитражных дел инициирована в 2025 году, сообщает Европейская коалиция за торговое правосудие (ETJC). Эта сумма сопоставима с объемом военной помощи ЕС Украине с 2022 года.

Механизм ISDS позволяет инвесторам оспаривать действия государств, наносящие ущерб их активам. «Роснефть» грозится иском к Германии из-за риска потери НПЗ на $7 млрд. Основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман требует от Люксембурга $16 млрд за заморозку средств. Подача исков совпала с дискуссией в ЕС об использовании замороженных активов РФ для Украины.

ЕС уже предпринимает ответные шаги, введя в 18-м пакете санкций нормы, блокирующие исполнение решений ISDS, если они «подрывают эффективность ограничений». Против изъятия активов также выступают Euroclear, МВФ и ЕЦБ. В Кремле действия Запада называют «воровством». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупреждал, что они приведут к судебному преследованию и «полному разрушению доверия» к праву собственности.