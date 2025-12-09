Зарубежные активы ЛУКОЙЛа предлагают отдать его американским акционерам

Американский инвестбанк Xtellus Partners (до августа 2018 года — VTB Capital Inc., выкуплен менеджментом банка) предложил Минфину США направить доходы от продажи зарубежных активов ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) на покрытие убытков, понесенных американскими акционерами ЛУКОЙЛа в результате конфликта на Украине. Инвестбанк заявил о готовности организовать безденежную сделку и обменять акции ЛУКОЙЛа, находящиеся в собственности американских инвесторов, на его зарубежные активы, сообщило агентство Reuters.

Зарубежные активы ЛУКОЙЛа включают в себя проекты в нефте- и газодобыче на Ближнем Востоке, в Средней Азии, Африке и Латинской Америке, НПЗ в Болгарии, Румынии и Нидерландах, АЗС в США, Финляндии, Румынии и Молдавии, а также международный трейдинг. Они оцениваются в $22 млрд. При капитализации компании в $50 млрд западным акционерам, по данным Reuters, на момент начала боевых действий на Украине принадлежало около 25% акций ЛУКОЙЛа. Как сообщает агентство, Xtellus представляет интересы американского миллиардера Тодда Бёли (владеет футбольным клубом «Челси») и Allied Investment Partners (ОАЭ).

Если схема будет одобрена, отмечают источники агентства, господин Бёли и Allied Investment Partners займутся продажей зарубежных активов ЛУКОЙЛа — вероятнее всего, энергетическим компаниям. Часть инвесторов претендует на покупку всех активов ЛУКОЙЛа целиком — американский инвестфонд Carlyle, венгерская MOL, бывший совладелец Pornhub Бернд Бергмайер, инвестхолдинг IHC (Абу-Даби), часть заинтересована в отдельных активах — американские Exxon Mobil и Chevron (месторождение Западная Курна-2 в Ираке), госкомпания Абу-Даби ADNOC (газовые активы в Узбекистане) и так далее. ЛУКОЙЛ может продать активы до 13 декабря, для ряда активов, в том числе АЗС, этот срок был продлен до 29 апреля 2026 года, и, по данным Reuters, ЛУКОЙЛ просит Минфин об общей отсрочке. В ЛУКОЙЛе от комментариев отказались.

Наталья Скорлыгина, Ольга Семеновых