Эксперты объяснили слова самарского губернатора об отрицательном росте в экономике

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время прямой линии 5 декабря, говоря о ситуации в отечественном автопроме, заявил об «отрицательном росте» экономики региона — фраза вызвала вопросы у общественности. Однако эксперты поясняют: термин корректен и отражает реальное сокращение экономической активности, а не ошибку в формулировке.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев

Фото: пресс-служба президента РФ

По словам доктора экономических наук, профессора Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) Владимира Носкова, понятие «отрицательного роста» часто вызывает путаницу не столько из-за его содержания, сколько из-за психологического восприятия. Этот термин абсолютно корректен с точки зрения экономической теории и статистики, утверждает эксперт.

«С экономической точки зрения все предельно ясно: если реальный ВВП (ВРП) сокращается — это и есть отрицательный рост. Отрицательный экономический рост означает сокращение объема производства товаров и услуг в стране (регионе) за определенный период (например, за год или квартал). Некоторые признаки отрицательного экономического роста: снижение валового внутреннего (регионального) продукта (ВВП (ВРП)), сокращение промышленного производства, уменьшение доходов населения и рост безработицы»,— рассуждает Владимир Носков.

Ректор Самарского университета Владимир Богатырев, ссылаясь на теорию Кондратьева о цикличности экономического развития с чередованием периодов подъемов и спадов, отмечает, что в каждый из таких периодов возможны краткосрочные колебания, в том числе эпизоды «отрицательного роста».

«Критика термина как "лингвистической уловки" проистекает из бытового отождествления роста только с улучшением, тогда как в экономической статистике это нейтральное понятие направления изменения. Рост в экономике — это изменение показателя во времени, которое может быть положительным, нулевым или отрицательным»,— говорит Владимир Богатырев.

Таким образом, термин «отрицательный рост» методологически точен и применяется в коммуникациях в сфере экономики, но его критика часто эмоциональна и непрофессиональна. Гораздо важнее фокусироваться не на спорах о формулировках, а на структурном анализе: является ли конкретный эпизод отрицательного роста частью болезненной перестройки экономики на новый технологический уклад или же это следствие циклических и шоковых факторов, резюмирует эксперт.

