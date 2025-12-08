Самарский губернатор рассказал о по-настоящему отрицательном росте

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о падении в автомобилестроении, отметив, что в декабре ситуация не изменится. Об этом глава региона сообщил во время прямой линии с жителями региона, трансляцию которой вели местные телеканалы и «Россия 24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам Федорищева, практически все отрасли экономики региона демонстрируют рост, однако автомобилестроение остается единственной отраслью с отрицательной динамикой. Он подчеркнул, что власти региона предпринимают меры для поддержки «АвтоВАЗа» и его сотрудников. «Дальше будет целый декабрь только рост. По-настоящему отрицательный рост — то есть у нас рынок, к сожалению, последние несколько лет отрицательный в связи с некоторыми явлениями. Поэтому здесь, как и в прошлом году, мы точно понимаем, что это будет не положительный рост, а отрицательный»,— сказал губернатор.

По словам губернатора, власти региона продолжают работу по поддержке АвтоВАЗа.