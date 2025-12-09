Около 60% опрошенных жителей Краснодара не могут встречать Новый год без оливье

По данным опроса среди жителей Краснодара, главным блюдом на праздничном столе по-прежнему считается оливье — без него не обходится праздничная ночь у 60% респондентов. Об этом сообщает пресс-служба строительной компании Dogma.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В категорию обязательных праздничных угощений также попали холодец и селедка под шубой. При этом 71% респондентов из Краснодара уверены, что ключевой компонент оливье — вареная колбаса.

Празднование в домах кубанцев будет проходить в компании домашних животных, которые есть почти у 80% участников опроса. Более половины респондентов (55%) планируют угощать своих питомцев специальными новогодними лакомствами.

Большинство опрошенных горожан намерены украшать праздничное дерево, отдавая предпочтение искусственным елкам. Живую ель выберут лишь 20% респондентов, а 1% краснодарцев планируют смастерить дизайнерскую елку собственными руками.

По данным аналитиков, большинство жителей Новороссийска также считают оливье главным праздничным блюдом. 76% опрошенных жителей города-героя добавляют в салат вареную колбасу.

Алина Зорина