Большинство жителей Новороссийска считают оливье главным блюдом Нового года

Аналитики выяснили, что почти 60% опрошенных жителей Новороссийска считают оливье главным праздничным блюдом. В список обязательных угощений также входят холодец и селедка под шубой, сообщает пресс-служба строительной компании Dogma.

При приготовлении оливье 76% новороссийцев предпочитают колбасу, а треть добавляет куриное филе. Только 3% опрошенных жителей не готовят это блюдо.

Празднование в домах жителей Новороссийска пройдет с домашними питомцами — животные есть почти у 80% респондентов. При этом 57% жителей Новороссийска признались, что не планируют особенно баловать их в праздничные дни.

Большинство опрошенных собирается украшать праздничное дерево, причем чаще выбирают искусственное. Живую ель предпочитают только 20% респондентов. Еще 3% новороссийцев делают дизайнерские елки собственными руками.

Согласно данным аналитиков, в Краснодаре 71% опрошенных жителей выбирают для оливье вареную колбасу. Кроме того, почти 55% жителей краевой столицы планируют порадовать своих домашних питомцев новогодними угощениями.

Алина Зорина