Холанн стал самым дорогим футболистом в мире и сравнялся по стоимости с Ямалем
Портал Transfermarkt представил обновленный рейтинг рыночной стоимости футболистов Английской премьер-лиги (АПЛ). Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанн стал одним из двух самых дорогих игроков мира.
В обновленном рейтинге стоимость Холанна возросла на €20 млн, теперь она составляет €200 млн. По этому показателю норвежец сравнялся с Ламином Ямалем — вингером «Барселоны» и сборной Испании.
Кроме Эрлинга Холанна в топ-10 самых дорогих игроков АПЛ по версии Transfermarkt вошли:
- Букайо Сака («Арсенал») — €130 млн;
- Коул Палмер («Челси») — €120 млн;
- Деклан Райс («Арсенал») — €120 млн;
- Александер Исак («Ливерпуль») — €120 млн;
- Мойзес Кайседо («Челси») — €110 млн;
- Флориан Вирц («Ливерпуль») — €110 млн;
- Вильям Салиба («Арсенал») — €90 млн;
- Райан Гравенберх («Ливерпуль») — €90 млн;
- Юго Экитике («Ливерпуль») — €85 млн.
Эрлингу Холанну 25 лет. Он выступает за «Манчестер-Сити» с 2022 года. В составе клуба футболист стал двукратным чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов. Всего в АПЛ форвард провел 112 матчей, в которых забил 100 мячей и отметился 20 результативными передачами. Также Холанн является лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии — 55 голов в 48 играх.