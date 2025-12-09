Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Холанн стал самым дорогим футболистом в мире и сравнялся по стоимости с Ямалем

Портал Transfermarkt представил обновленный рейтинг рыночной стоимости футболистов Английской премьер-лиги (АПЛ). Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанн стал одним из двух самых дорогих игроков мира.

Предыдущая фотография
1-е место. Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»), €200 млн

1-е место. Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»), €200 млн

Фото: David Klein / Reuters

2-е место. Букайо Сака («Арсенал»), €130 млн

2-е место. Букайо Сака («Арсенал»), €130 млн

Фото: Hannah McKay / Reuters

3-е место. Коул Палмер («Челси»), €120 млн

3-е место. Коул Палмер («Челси»), €120 млн

Фото: Matthew Childs / Reuters

4-е место. Деклан Райс («Арсенал»), €120 млн

4-е место. Деклан Райс («Арсенал»), €120 млн

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

5-е место. Александер Исак («Ливерпуль»), €120 млн

5-е место. Александер Исак («Ливерпуль»), €120 млн

Фото: Peter Powell / Reuters

6-е место. Мойзес Кайседо («Челси»), €110 млн

6-е место. Мойзес Кайседо («Челси»), €110 млн

Фото: Hannah McKay / Reuters

7-е место. Флориан Вирц («Ливерпуль»), €110 млн

7-е место. Флориан Вирц («Ливерпуль»), €110 млн

Фото: Peter Powell / Reuters

8-е место. Вильям Салиба («Арсенал»), €90 млн

8-е место. Вильям Салиба («Арсенал»), €90 млн

Фото: Hannah McKay / Reuters

9-е место. Райан Гравенберх («Ливерпуль»), €90 млн

9-е место. Райан Гравенберх («Ливерпуль»), €90 млн

Фото: Andrew Boyers / Reuters

10-е место. Юго Экитике («Ливерпуль»), €85 млн

10-е место. Юго Экитике («Ливерпуль»), €85 млн

Фото: Chris Radburn / Reuters

Следующая фотография
1 / 10

1-е место. Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»), €200 млн

Фото: David Klein / Reuters

2-е место. Букайо Сака («Арсенал»), €130 млн

Фото: Hannah McKay / Reuters

3-е место. Коул Палмер («Челси»), €120 млн

Фото: Matthew Childs / Reuters

4-е место. Деклан Райс («Арсенал»), €120 млн

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

5-е место. Александер Исак («Ливерпуль»), €120 млн

Фото: Peter Powell / Reuters

6-е место. Мойзес Кайседо («Челси»), €110 млн

Фото: Hannah McKay / Reuters

7-е место. Флориан Вирц («Ливерпуль»), €110 млн

Фото: Peter Powell / Reuters

8-е место. Вильям Салиба («Арсенал»), €90 млн

Фото: Hannah McKay / Reuters

9-е место. Райан Гравенберх («Ливерпуль»), €90 млн

Фото: Andrew Boyers / Reuters

10-е место. Юго Экитике («Ливерпуль»), €85 млн

Фото: Chris Radburn / Reuters

В обновленном рейтинге стоимость Холанна возросла на €20 млн, теперь она составляет €200 млн. По этому показателю норвежец сравнялся с Ламином Ямалем — вингером «Барселоны» и сборной Испании.

Кроме Эрлинга Холанна в топ-10 самых дорогих игроков АПЛ по версии Transfermarkt вошли:

  • Букайо Сака («Арсенал») — €130 млн;
  • Коул Палмер («Челси») — €120 млн;
  • Деклан Райс («Арсенал») — €120 млн;
  • Александер Исак («Ливерпуль») — €120 млн;
  • Мойзес Кайседо («Челси») — €110 млн;
  • Флориан Вирц («Ливерпуль») — €110 млн;
  • Вильям Салиба («Арсенал») — €90 млн;
  • Райан Гравенберх («Ливерпуль») — €90 млн;
  • Юго Экитике («Ливерпуль») — €85 млн.

Эрлингу Холанну 25 лет. Он выступает за «Манчестер-Сити» с 2022 года. В составе клуба футболист стал двукратным чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов. Всего в АПЛ форвард провел 112 матчей, в которых забил 100 мячей и отметился 20 результативными передачами. Также Холанн является лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии — 55 голов в 48 играх.

Таисия Орлова

Новости компаний Все