Холанн стал самым дорогим футболистом в мире и сравнялся по стоимости с Ямалем

Портал Transfermarkt представил обновленный рейтинг рыночной стоимости футболистов Английской премьер-лиги (АПЛ). Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанн стал одним из двух самых дорогих игроков мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 1-е место. Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»), €200 млн Фото: David Klein / Reuters 2-е место. Букайо Сака («Арсенал»), €130 млн Фото: Hannah McKay / Reuters 3-е место. Коул Палмер («Челси»), €120 млн Фото: Matthew Childs / Reuters 4-е место. Деклан Райс («Арсенал»), €120 млн Фото: Andrew Couldridge / Reuters 5-е место. Александер Исак («Ливерпуль»), €120 млн Фото: Peter Powell / Reuters 6-е место. Мойзес Кайседо («Челси»), €110 млн Фото: Hannah McKay / Reuters 7-е место. Флориан Вирц («Ливерпуль»), €110 млн Фото: Peter Powell / Reuters 8-е место. Вильям Салиба («Арсенал»), €90 млн Фото: Hannah McKay / Reuters 9-е место. Райан Гравенберх («Ливерпуль»), €90 млн Фото: Andrew Boyers / Reuters 10-е место. Юго Экитике («Ливерпуль»), €85 млн Фото: Chris Radburn / Reuters Следующая фотография 1 / 10 1-е место. Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»), €200 млн Фото: David Klein / Reuters 2-е место. Букайо Сака («Арсенал»), €130 млн Фото: Hannah McKay / Reuters 3-е место. Коул Палмер («Челси»), €120 млн Фото: Matthew Childs / Reuters 4-е место. Деклан Райс («Арсенал»), €120 млн Фото: Andrew Couldridge / Reuters 5-е место. Александер Исак («Ливерпуль»), €120 млн Фото: Peter Powell / Reuters 6-е место. Мойзес Кайседо («Челси»), €110 млн Фото: Hannah McKay / Reuters 7-е место. Флориан Вирц («Ливерпуль»), €110 млн Фото: Peter Powell / Reuters 8-е место. Вильям Салиба («Арсенал»), €90 млн Фото: Hannah McKay / Reuters 9-е место. Райан Гравенберх («Ливерпуль»), €90 млн Фото: Andrew Boyers / Reuters 10-е место. Юго Экитике («Ливерпуль»), €85 млн Фото: Chris Radburn / Reuters

В обновленном рейтинге стоимость Холанна возросла на €20 млн, теперь она составляет €200 млн. По этому показателю норвежец сравнялся с Ламином Ямалем — вингером «Барселоны» и сборной Испании.

Кроме Эрлинга Холанна в топ-10 самых дорогих игроков АПЛ по версии Transfermarkt вошли:

Букайо Сака («Арсенал») — €130 млн;

Коул Палмер («Челси») — €120 млн;

Деклан Райс («Арсенал») — €120 млн;

Александер Исак («Ливерпуль») — €120 млн;

Мойзес Кайседо («Челси») — €110 млн;

Флориан Вирц («Ливерпуль») — €110 млн;

Вильям Салиба («Арсенал») — €90 млн;

Райан Гравенберх («Ливерпуль») — €90 млн;

Юго Экитике («Ливерпуль») — €85 млн.

Эрлингу Холанну 25 лет. Он выступает за «Манчестер-Сити» с 2022 года. В составе клуба футболист стал двукратным чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов. Всего в АПЛ форвард провел 112 матчей, в которых забил 100 мячей и отметился 20 результативными передачами. Также Холанн является лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии — 55 голов в 48 играх.

Таисия Орлова