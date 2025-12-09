Кибербезопасность меняет координаты

Входящий в структуры «Ростелекома» вендор кибербезопасности ГК «Солар» ведет переговоры об аренде 7–9 тыс. кв. м в бизнес-центре «Голутвинская слобода» в центре Москвы. Российская компания может занять площади, где ранее была штаб-квартира представительства французского парфюмерного холдинга L’Oreal.

О том, что ГК «Солар» может арендовать 7–9 тыс. кв. м в бизнес-центре «Голутвинская слобода» у станции метро «Кропоткинская» в центре Москвы, рассказали четыре источника “Ъ” на рынке недвижимости. Ранее эти площади арендовал французский косметический ритейлер L’Oreal. Сейчас ГК «Солар» арендует офис в Никитском переулке, недалеко от здания Центрального телеграфа в Москве.

В ГК «Солар» и Ricci, которую собеседники “Ъ” называют консультантом сделки, отказались от комментариев. В ОАО «Голутвинская слобода» не ответили “Ъ”.

В случае закрытия сделки ГК «Солар» придется платить за аренду 7 тыс. кв. м офисной недвижимости в «Голутвинской слободе» около 420 млн руб., подсчитала партнер практики «Недвижимость» консалтинговой компании Neo Арина Матвеева. Если речь идет об аренде 9 тыс. кв. м, то ежегодные рентные затраты могут составить 600 млн руб., говорит руководитель направления корпоративных услуг департамента офисной недвижимости CMWP Дмитрий Венчковский.

ГК «Солар» (АО «Солар Секьюрити») полностью принадлежит ПАО «Ростелеком» и объединяет четыре дочерние компании: ООО РТК ИБ, ООО «Солар ТЗИ», ООО «Солар-ПТ» и ООО НТБ, следует из данных СПАРК. Выручка компании по итогам 2024 года увеличилась на 51% год к году, до 21,7 млрд руб., чистая прибыль составила 1,3 млрд руб. В конце октября стало известно, что «Ростелеком» может выйти из двух активов, в частности ГК «Солар».

ОАО «Голутвинский двор» получило акции в ОАО «Голутвинская слобода» в результате аукциона, организованного СГУП по продаже имущества Москвы в 2012 году. По данным на 2016 год, организация владела 67,54% акций «Голутвинской слободы», еще 17,03% было у ЗАО «Столичная гаражная компания», остальные 15,43% — у ОАО «Красные текстильщики», указано в СПАРК.

По мнению Арины Матвеевой, площади в бизнес-центре «Голутвинская слобода», несмотря на реконструкцию, существенно уступают объектам в соседних районах по качеству, при этом стоимость аренды в этом здании достаточно высока.

Собеседники “Ъ” отмечают, что офис в «Голутвинской слободе» может стать новой штаб-квартирой компании.

Недавно в ГК «Солар» заявили, что компания намерена выйти на IPO в 2026 году (см. “Ъ” от 4 декабря). Этот шаг, по мнению партнера консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян, сможет обеспечить необходимой объем ресурсов для аренды площадей в «Голутвинской слободе».

Найти офис с отделкой такого объема очень трудная задача, особенно в центральных локациях столицы, считает руководитель департамента по работе с офисными помещениями консалтинговой компании IBC Real Estate Екатерина Белова. При общем уровне офисной вакансии 4,5% в пределах центра в основном экспонируются небольшие пространства площадью 1,5–2 тыс. кв. м, отмечает руководитель офисного департамента консалтинговой компании Invest7 Ксения Харкевич. В то же время IT-компании в последнее время фокусируются на объединении своих офисов в одну большую площадку для сокращения издержек на управление и инфраструктуру, говорит Арина Матвеева. По подсчетам госпожи Харкевич, доля IT-компаний в общем объеме сделок на рынке офисной недвижимости сейчас составляет около 45%.

Александра Вебер, София Мешкова