Директора Бугульминского драмтеатра уволили за утрату доверия

Директор Бугульминского государственного русского драматического театра им. А. В. Баталова Эльвира Сибгатуллина Челик уволена в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Проверка выявила, что руководитель трудоустроила в театр свою мать и назначала ей единовременные выплаты, превышающие выплаты другим сотрудникам. По результатам представления прокуратуры принято решение об увольнении директора театра.

Ранее сообщалось, что в отношении госпожи Сибгатуллиной Челик возбуждено уголовное дело по двум эпизодам мошенничества в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Анна Кайдалова