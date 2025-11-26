ФСБ и МВД задержали криминального авторитета в Челябинске

В Челябинске сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ России задержали лидера межэтнической преступной группировки «Артаковские» Артака Варосяна. Устанавливаются связи фигуранта в органах власти и правоохранительных структурах региона, сообщил источник “Ъ-Южный Урал” в силовом ведомстве.

26 ноября в домах участников группировки прошли обыски. «В результате обысков выявлены незаконные к обороту предметы, установлена запрещенная в России деятельность, а также другие нарушения законодательства РФ»,— сообщил источник.

В пресс-службе УФСБ России по Челябинской области подтвердили оперативно-следственные мероприятия, проводившиеся совместно с ГУ МВД России по Челябинской области при силовой поддержке Росгвардии.