Краснодарский суд раскрыл некоторые подробности 150-миллионной взятки

Кубанские правоохранители раскрыли дело о передаче взятки в размере 150 млн руб. за переквалификацию деяний подследственного и его выпуск из СИЗО под иную меру пресечения. Это следует из приговора, опубликованного Первомайским районным судом Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

Речь идет о приговоре, вынесенном в отношении посредника в передаче взятки, который был освобожден от уголовного преследования, ввиду того, что раскрыл преступную схему правоохранителям. В судебном акте описаны некоторые подробности истории с передачей взятки столь крупного размера, хотя имена и должности действующих лиц скрыты.

События имели место весной–летом 2022 года. «Спасать» от правосудия планировалось лицо, привлекавшееся к уголовной ответственности по восьми эпизодам коммерческого подкупа, совершенного в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ).

Жителю Краснодара А.Ф. один из его знакомых рассказал о желании изменить этому человеку меру пресечения по уголовному делу на иную, которая не была бы связана с лишением свободы, и кроме того, ознакомиться с материалами уголовного дела и переквалифицировать его обвинение на менее тяжкую статью. А.Ф. решил, что может использовать свои связи для того, чтобы вступить в контакт с должностными лицами правоохранительных органов для решения этой задачи.

Таких лиц он подыскал, правда, впоследствии выяснилось, что те не намеревались совершать посредничество, а планировали просто похитить переданные им в качестве взятки деньги. Тем не менее «сделка» состоялась, и в итоге 150 млн руб. в качестве взятки были переданы им через посредника. Средства были вручены несколькими частями. Некоторые суммы передавались на территории отеля «Мариотт», некоторые - в сквере им. Жукова.

В суде посредник А.Ф. свою вину в посредничестве в передаче взяток полностью признал и, сославшись, на явку с повинной и содействие следствию в раскрытии преступления попросил прекратить в отношении него уголовное преследование. Также из приговора стало известно, что он явился в отдел по особо важным дела СУСК по Кубани в сентябре 2022 года с жалобой на то, что другие посредники, передаче деньги которым он способствовал, своих обязательств не выполнили, а полученные 150 млн руб. не вернули. Он покаялся следователям и одновременно попросил возбудить против них уголовное дело, после этого ушел на СВО.

С учетом добровольной явки к правоохранителям, а также службы А.Ф. по контракту в зоне СВО и наличия у него боевого ранения суд пришел к выводу, что он перестал быть общественно опасным освободил его от дальнейшего уголовного преследования.

Из приговора известно, что уголовные дела по схожим основаниям закрыты и в отношении некоторых других посредников. О том, понес ли кто-то ответственность за организацию этой схемы, в решении суда не сообщается.

Андрей Обнорский