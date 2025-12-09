Фигуристка Алина Горбачева пропустит чемпионат России из-за травмы

Алина Горбачева не примет участие в чемпионате России по фигурному катанию из-за травмы. Об этом спортсменка сообщила в своем Telegram-канале.

Алина Горбачева

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Во-первых, хочу поблагодарить всех за вашу поддержку и внимание, спасибо, что переживаете и ждете меня. К огромному сожалению, я вынуждена пропустить ЧР-2026 из-за травмы. Мне очень грустно и тяжело, потому что я мечтала выступить на этом чемпионате и сделала все, что могла, но судьба распорядилась иначе»,— написала фигуристка. В прошлом сезоне она стала бронзовом призером чемпионата России и обладательницей серебряной награды Финала Гран-при страны.

Чемпионат России пройдет с 18 по 22 декабря в Санкт-Петербурге. Предварительный список участников опубликован на сайте Федерации фигурного катания на коньках России. Ожидается, что на национальном первенстве выступят 12 спортивных пар и 15 танцевальных дуэтов, в одиночных видах заявлены по 18 спортсменов.

Помимо Алины Горбачевой турнир пропустит чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев. В сентябре он не получил медицинский допуск для участия в контрольных прокатах и взял паузу.

