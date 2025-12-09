Ставрополье вошло в топ-5 регионов с самыми дорогими Дедами Морозами

Аналитики платформ сервисов услуг изучили объявления о новогодних аниматорах в ноябре 2025 года, пишет ТАСС. Они проанализировали минимальные цены за час выступления Деда Мороза и Снегурочки в каждом субъекте России. Ставропольский край попал в пятерку самых дорогих территорий наряду с Краснодарским краем, Московской, Тюменской и Новосибирской областями. Здесь артисты берут минимум 3 тыс. руб. за час работы Деда Мороза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Эксперты собрали данные с тысяч объявлений. В Ставрополье и соседних дорогих регионах цены растут из-за высокого спроса на профессиональных исполнителей. Ближе к 31 декабря гонорары взлетают еще выше — до 5–7 тыс. руб. за короткое поздравление. Родители платят за опытных актеров с костюмами, интерактивом и подарками. В топе по Снегурочке Ставрополье тоже держит 3 тыс. руб. минимум, уступая только Подмосковью с 3500 руб.

Дешевле всего Дед Мороз обойдется в Саратовской и Самарской областях — от 2 тыс. руб. за час. Татарстан следует за ними с 2200 руб., Челябинская область — с 2400 руб. Алтайский край, Кемеровская, Свердловская и Нижегородская области стартуют от 2500 руб. Средняя цена по Снегурочке по России достигла 2500 руб.

Платформа «Авито Услуги» отметила сезонный рост спроса: в ноябре он подскочил в 3,9 раза для Дедов Морозов и в 4,5 раза для Снегурочек. Работодатели на hh.ru ищут аниматоров на 31% чаще, чем в ноябре. Зарплаты в Москве доходят до 150 тыс. руб. в месяц, в регионах — до 120 тыс. руб. для Снегурочек.

Ставропольцы могут сэкономить, посетив терем Деда Мороза в центре Ставрополя — вход дешевле заказа на дом. Родители выбирают услуги заранее, чтобы избежать новогоднего ажиотажа.

Станислав Маслаков