Долги за ЖКХ накопили почти 220 тысяч жителей Ростова

По данным на начало ноября 2025 года, в Ростове-на-Дону задолженность по жилищно-коммунальным услугам имеют 219 тыс. жителей и почти 4,5 тыс. организаций. Об этом сообщило издание «КП-Ростов-на-Дону» со ссылкой на данные пресс-службы регионального министерства ЖКХ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наибольший суммарный долг зафиксирован за услуги водоснабжения и водоотведения —1,5 млрд руб. Из этой суммы 1,4 млрд руб. накопили жители города, а оставшиеся 143,8 млн — различные организации.

Задолженность за электроэнергию составила 787,8 млн руб. Из этой суммы долг собственников жилья превысил 176,8 млн руб., а организаций — 610,9 млн руб.

Общая сумма задолженности за отопление составила 500,7 млн руб. Из нее 365,4 млн руб. приходится на физические лица, а 135,3 млн — на юридические. За газ горожане задолжали 228,8 млн руб., а организации — почти 49 млн руб.

