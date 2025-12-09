В Ростовской области назначены восемь новых судей
Восемь новых судей назначены в Ростовской области. Соответствующий указ подписал Президент России. Документ опубликован на сайте правовой информации.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону назначена Наталья Штамова, в Октябрьский районный суд — Ольга Головина, а в Советский суд — Оксана Устименко.
В Аксайском районном суде будет работать Оксана Калашникова, Волгодонском районном суде — Денис Тюков, Миллеровском районном суде — Ирина Гайдукова и Таганрогском городском суде — Екатерина Серегина.
В Арбитражном суде Ростовской области судьей стала Ксения Агальцова.