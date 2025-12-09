Экс-гендиректор «Локомотива» заявил, что клуб находился в критическом состоянии

Принятая в 2010-е годы финансовая модель привела московский футбольный клуб «Локомотив» к критическому состоянию. Об этом в интервью «Ъ» рассказал бывший генеральный директор столичной команды Владимир Леонченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Леонченко

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Владимир Леонченко

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

До 2020 года основными источниками дохода клуба были выплаты от участия в Лиге чемпионов и финансирование со стороны РЖД. Господин Леонченко сказал, что такая модель привела команду «к критическому состоянию». «Локомотиву» не хватало средств на закрытие финансовых потребностей — в 2017 году клуб взял кредит.

Он отметил, что ради попадания в главный еврокубок приходилось идти на серьезные траты, но в итоге призовых от участия в континентальном турнире стало не хватать. «Это дорогие покупки, и получалось, что трансферный баланс оказывался стабильно сильно отрицательным, — подчеркнул функционер. — Игроки преимущественно были возрастные, с очень высокими зарплатами, какие не каждый клуб потянет. Деньги от Лиги чемпионов закрывали только часть финансовых потребностей. Эту модель надо было срочно менять».

По словам Владимира Леонченко, «Локомотиву» требовалась «полная перестройка клубного хозяйства», которая предполагала «снижение зарплат, смещение акцента в трансферной политике на приобретение и подготовку перспективных футболистов». Эта модель позволила клубу погасить кредит и завершить 2024 и 2025 год с положительным трансферным балансом.

Благодаря выбранной стратегии «Локомотив» также увеличил инвестиции в инфраструктуру и академию. «Финансирования академии и молодежного футбола со стороны клуба за последние три года было увеличено более чем на 60%, индексированы зарплаты детским тренерам»,— подчеркнул Владимир Леонченко.

Подробнее — в интервью Владимира Леонченко «Ъ».

Арнольд Кабанов