СКР возбудил дело о крушении самолета Ан-22 в Ивановской области

Военные следственные органы СКР возбудили дело о нарушении правил подготовки к полетам после крушения самолета Ан-22 «Антей» в Ивановской области. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту, уточнили в пресс-службе ведомства.

По информации следствия, самолет выполнял тестовый полет в районе деревни Иванково. Обломки воздушного судна упали в Уводьское водохранилище. Жертв и разрушений на земле удалось избежать.

Чем известен Ан-22 «Антей»

По данным «Ъ», на борту «Антея» находились семь человек: пять членов экипажа и два пассажира. Предварительной причиной крушения стала техническая неисправность. Очевидцы рассказали, что самолет, эксплуатировавшийся более 50 лет, начал разваливаться в воздухе.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Антей" развалился в воздухе».

Никита Черненко

Фотогалерея

Самолет, перевозивший самолеты

На фото: авиаконструктор Олег Антонов

Фото: Марк Редькин, Константин Шамшин / ТАСС

На фото: авиаконструктор Олег Антонов

Фото: Б. Вдовенко / РИА Новости

На Ан-22 ставили самые мощные турбовинтовые двигатели в мире — НК-12МА с тягой в 15 тыс. э. л. с. Аналогичные двигатели НК-12МВ использовали дальний бомбардировщик Ту-95 и самый быстрый турбовинтовой авиалайнер — Ту-114. Для реализации огромной мощности установлены сдвоенные пропеллеры — на одной оси стоят по два четырехлопастных винта диаметром 6,2 м, вращающиеся в противоположных направлениях. Они обеспечивают крейсерскую скорость в 560 км/ч и максимальную — в 620 км/ч. Дальность с нагрузкой 40 т — 5225 км. Максимальная нагрузка — до 80 т

Фото: Лев Поликашин / РИА Новости

Производством Ан-22 занимался Ташкентский авиазавод, который до этого производил Ли-2, Ил-14, Ан-8 и Ан-12. Всего в Ташкенте было изготовлено 66 серийных «Антеев» — последний поднялся в воздух в 1975 году. В Ташкенте произвели также некоторые части для Ан-124 и Ан-225, для перевозки которых в Киев использовали Ан-22. В этом помог двойной киль — благодаря ему можно было расположить длинные детали над фюзеляжем. Такой метод транспортировки на Ан-22 использовался с 1980 по 1992 год. В некоторых случаях для большей стабильности добавляли третий небольшой киль

Фото: Reg Lancaster / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images

Шасси Ан-22 имеет по три основные стойки с каждого борта, на каждой установлены по два колеса в человеческий рост — 175 см. Два колеса на носовой стойке чуть поменьше в диаметре — 145 см. Каждая стойка может убираться отдельно. Шины рассчитаны на очень низкое давление по сравнению с обычным для самолетов — всего 5 атм. Это позволяло эксплуатировать самолет на грунтовых полосах. На первых экземплярах была система изменения давления в шинах, которая позволяла снижать его вдвое, до 2,5 атм, как у легкового автомобиля. Но такая система оказалась излишней

Фото: Reg Lancaster / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images

Корреспондент французской газеты в репортаже о прибытии Ан-22 на салон в Ле-Бурже, восхищался гармоничностью его форм, нетипичной для тяжелого транспортного самолета. Сбалансированность пропорций и правда была фирменной чертой машин Антонова. Запоминающийся двойной вертикальный киль на «Антее» появился потому, что традиционный единственный киль из-за большой высоты создавал бы высокие нагрузки на хвостовую часть. Так что и это решение было продиктовано прагматичными соображениями.
В 1967 году Ан-22 снова прилетел на французский авиасалон — в Париж — его использовали для перевозки экспонатов. Выполнив несколько рейсов, он доставил туда в том числе и космический корабль «Восток». А огромная грузовая кабина «Антея» стала выставочным стендом, где можно было принимать гостей и устраивать фуршеты. Неудивительно, что самолет потом отправляли на авиасалоны практически постоянно

Фото: Горокрик Анатолий / ТАСС

В 1967 году СССР отмечал 50-летие Октябрьской революции. Воздушный парад в честь юбилея провели 9 июля — и в нем приняли участие три первых серийных Ан-22. Они продемонстрировали свои возможности по десантированию военной техники. Это непростая задача, поскольку при сбросе техники из-за перераспределения массы меняется поведение самолета. Ан-22 мог десантировать платформы с грузами массой до 20 т, хотя обычно речь шла не более чем о 10 т

Такие большие и сложные машины постоянно совершенствуются в процессе выпуска с учетом опыта эксплуатации. В 1973 году накопившиеся изменения оказались столь существенными, что выпущенные в том году и производившиеся до 1975-го самолеты называли уж Ан-22А. Таких машин сделали 28. Отличий было немало. Из внешних — появился обтекатель нового пилотажно-навигационного комплекса под кабиной штурмана (прежде локатор прятался в обтекателе шасси). Кроме того, изменились электрооборудование и система управления, появилась усиленная вспомогательная силовая установка

Фото: Лев Поликашин / РИА Новости

Ан-22 предназначались прежде всего для военно-транспортной авиации — хотя на некоторых из них и была надпись: «Аэрофлот». Самолеты начали поступать на вооружение в 1969 году. Но возили и гражданские грузы. Огромный самолет мог садиться на грунтовые аэродромы с длиной полосы всего 1000 м. Поэтому их использовали, чтобы доставлять тяжелое оборудование в отдаленные районы, которые СССР активно осваивал в 1970-е. Наименование «Антей» самолет получил в честь героя греческой мифологии, который возвращал себе силу прикосновением к земле.
На Ан-22 был установлен в общей сложности 41 рекорд по подъему грузов на разные высоты и полетам с ними. Так, 27 октября 1966 года Ан-22 поднял 88 103 кг груза на высоту 6600 м. Большинство из этих рекордов, конечно, уже перекрыты, но для своего времени это были впечатляющие достижения

Ан-22 многократно выполняли гуманитарные миссии по всему миру. Летом 1970 года Ан-22 совершили в общей сложности 60 рейсов в Перу, где из-за сильного землетрясения погибли более 70 тыс. человек. В том же году Ан-22 доставлял грузы в пострадавшую от наводнения Индию. В 1972-м на одном Ан-22 было вывезено 700 советских граждан из охваченного революцией Египта. В теории грузовая кабина Ан-22 была рассчитана на 290 солдат, но во время эвакуации комфорт уже не столь не важен

Фото: Юрий Королев / РИА Новости

Фото: Марк Редькин, Константин Шамшин / ТАСС

Фото: Б. Вдовенко / РИА Новости

Фото: Лев Поликашин / РИА Новости

Фото: Reg Lancaster / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images

Фото: Reg Lancaster / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images

Фото: Горокрик Анатолий / ТАСС

Фото: Лев Поликашин / РИА Новости

Фото: Юрий Королев / РИА Новости

