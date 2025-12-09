СКР возбудил дело о крушении самолета Ан-22 в Ивановской области

Военные следственные органы СКР возбудили дело о нарушении правил подготовки к полетам после крушения самолета Ан-22 «Антей» в Ивановской области. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту, уточнили в пресс-службе ведомства.

По информации следствия, самолет выполнял тестовый полет в районе деревни Иванково. Обломки воздушного судна упали в Уводьское водохранилище. Жертв и разрушений на земле удалось избежать.

По данным «Ъ», на борту «Антея» находились семь человек: пять членов экипажа и два пассажира. Предварительной причиной крушения стала техническая неисправность. Очевидцы рассказали, что самолет, эксплуатировавшийся более 50 лет, начал разваливаться в воздухе.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Антей" развалился в воздухе».

Никита Черненко