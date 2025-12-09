Экс-гендиректор «Локомотива» рассказал о росте доходов клуба

Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Владимир Леонченко рассказал в интервью «Ъ», что после внедрения новой стратегии доходы клуба достигли уровня, «сопоставимого с доходами от Лиги чемпионов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Леонченко

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Владимир Леонченко

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

12 ноября функционер покинул пост, который он занимал с 2020 года.

По его словам, роста удалось добиться по нескольким причинам: «С одной стороны, благодаря РПЛ и росту ее медиа- и спонсорских контрактов, новому формату Кубка России — успешный турнир как по спортивным, так и по финансовым показателям, и прекрасный пример взаимодействия РФС, РПЛ и клубов. С другой, привлечению новых клубных партнеров, росту посещаемости домашних матчей».

«В 2024 и 2025 годах у клуба положительный трансферный баланс. Последние три года «Локомотив» прошел без дополнительного финансирования со стороны РЖД, без кредитов и займов. Сегодня приобретение новых футболистов и усиление состава происходит за счет дохода от продажи игроков», — добавил Владимир Леонченко.

Подробнее — в интервью Владимира Леонченко «Ъ».

Арнольд Кабанов