Количество ветеринарных клиник в Краснодаре увеличилось на 7,3%

С января по декабрь 2025 года количество ветеринарных клиник на территории Краснодара увеличилось на 7,3%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики «Контур.Фокуса».

По данным на 1 января 2025 года, в городе работало 109 организаций, которые оказывали ветеринарные услуги. По информации на 1 декабря, их количество достигло 117 объектов.

Как сообщают аналитики «Контур.Фокуса», за 11 месяцев 2025 года в Краснодаре было зарегистрировано 18 ветеринарных клиник. Это на 50% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда количество регистраций достигло 12 объектов.

Количество ликвидаций на территории краевого центра с января по декабрь этого года также увеличилось. За 11 месяцев этого года было ликвидировано 11 организаций, оказывающих ветеринарные услуги. Это на 22% больше, чем в аналогичный период 2024 года, когда количество ликвидаций достигло девяти объектов в Краснодаре.

Алина Зорина