Правила получения ВНЖ в Испании ждут пересмотра

Испания может усложнить получение вида на жительство, речь идет о программе по праву оседлости, arraigo. В Конгрессе рассмотрят законопроект, который упраздняет такой механизм как легализацию иностранца, который живет в Королевстве уже длительное время. В мае страна обновила миграционный Регламент, и правила, наоборот, были смягчены. Для получения ВНЖ теперь достаточно двух лет проживания вместо прежних трех. Сейчас же arraigo хотят отменить.

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Такой шаг затронет сразу несколько типов программ: социальную оседлость (для родственников резидентов Испании); социально-трудовую, когда у иностранца есть контракт на работу минимум на 20 часов в неделю, а также семейную программу для родителей и опекунов несовершеннолетних и так называемое arraigo второго шанса для тех, кто по каким-то причинам потерял резидентство. Но тогда Королевство захлестнет волна нелегалов, считает эксперт по релокации Денис Москалец: «Можно отменить arraigo, и тогда останется достаточно большое количество людей, которые будут работать, но не платить налоги, и их число вырастет. Это никак не решает проблему. Вид на жительство, наоборот, позволял легализоваться тем, кто хочет официально получить свои документы и начать трудиться. Те, кто приезжают из СНГ, России, как правило, нацелены на получение именно такого статуса. Раньше популярным был студенческий ВНЖ. Сейчас в основном речь идет об этом статусе для сотрудников на удаленке, digital nomad. В принципе, люди приезжают и хотят нормально жить, с возможностью путешествовать, иметь банковский счет без проблем. Скорее, это исключение, когда кто-то целенаправленно приезжает и ждет arraigo.

Понятно, что бывают разные бюрократические ошибки, затягивание процедур, какие-то проблемы с подачей документов. И arraigo в этом случае помогает вернуться в легальное поле.

Если спустя два или три года не удалось почему-то продлить вид на жительство, не были вовремя поданы документы, то такой формат позволяет все же получить ВНЖ и легализоваться. При этом текущая конфигурация в парламенте Испании достаточно сложная в том плане, что он делится практически поровну на левых и правых. И вот есть Grupo Mixto, в которую входят три человека из Vox, ультраправой партии. Собственно, законопроект инициирован ими. Он предполагает внесение изменений в основной миграционный закон. Это потребует большинства голосов, что звучит невероятно».

Власти Испании планируют ввести еще одно ограничение для россиян — в страну перестанут пускать владельцев паспортов старого образца. Такое правило уже приняли несколько европейских стран, в частности, Германия, Дания, Латвия, Литва и Франция. С 1 января следующего года они будут признавать только документы, выданные на 10 лет, с электронным носителем информации. В последние 12 месяцев Испания уже приняла несколько изменений, которые касаются въезда и пребывания иностранцев в стране. Многие из них смягчают прежние регламенты, отметил эксперт по визовым и миграционным вопросам Юрий Певзнер: «Закрыта программа "золотой визы". Поменялись истории со студенческими визами: если раньше ВНЖ выдавался при условии ежегодного продления, то сейчас — на весь срок обучения. И учащиеся могут еще работать до 30 часов в неделю. Есть, правда, ограничения для языковых курсов. По рабочим визам произошли изменения. Были предусмотрены разные сроки действия, от шести месяцев до двух лет, а сейчас произошла унификация. Первичный ВНЖ выдается на год, продление — на четыре года. Кроме того, с высокой долей вероятности достаточно скоро по небиометрическим загранпаспортам визу получить будет невозможно».

Туристический поток в Испанию сейчас довольно скромный, но при этом российская диаспора в стране продолжает расти, рассказали в консульстве РФ в Мадриде. По официальным данным МВД Королевства, в Испании проживают более 105 тыс. граждан России. Для сравнения — до 2022-го года их было около 83 тыс. Эта статистика не учитывает тех кто получил испанский паспорт, а таких — тысячи. Их местные органы рассматривают уже как своих сограждан.

