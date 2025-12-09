Фигурантам дела об отравлении лобио «Кухни на районе» продлили арест на полгода

Люблинский районный суд Москвы начал рассматривать уголовное дело о массовом заражении ботулизмом после употребления салата лобио «Кухни на районе». Судья продлил меры пресечения фигурантам до 1 июля 2026 года. Об этом сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

Обвиняемыми проходят руководитель «Савон-К» Владимир Шин и рабочий Карим Норматов, а также глава «Локалкитчен» Антон Лозин и отвечавшая за качество продукции Елена Машкова. Им вменяют производство и оборот небезопасной пищи, повлекшей смерть по неосторожности. Господина Шина также обвиняют в незаконной постановке на учет мигрантов. Под стражей находится только господин Норматов, остальные — под домашним арестом.

Прокурор объяснила просьбу продлить арест Кариму Норматову тем, что у обвиняемого закончился срок временной регистрации в России. Также следствие считает, что он может попытаться сбежать из страны. Остальные подсудимые, по мнению гособвинения, могут оказать давление на свидетелей и помешать судебному разбирательству.

Защита господина Норматова не возражала против продления ареста. Адвокаты остальных фигурантов попросили сменить меру пресечения на подписку о невыезде. Следующее заседание пройдет 18 декабря, на нем планируется оглашение обвинительного заключения. После этого подсудимые скажут об отношении к услышанному и заявят о признании или непризнании вины.

Массовое отравление в Москве произошло летом 2024 года. В результате употребления фасоли с ботулотоксином пострадали 300 человек, двое из которых скончались. По версии следствия, Карим Норматов неправильно сварил фасоль и нарушил условия стерилизации при ее помещении в вакуумную упаковку. Кроме того, продукт готовили в антисанитарных условиях, а качество продукции рабочий определял на вкус.

Никита Черненко