Курская областная больница направит 96 млн рублей на VPN и киберзащиту

Курская областная многопрофильная клиническая больница объявила электронный аукцион на поставку сертифицированных средств криптографической защиты информации. Начальная цена контракта составляет 96 млн руб. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Поставщик должен предоставить пакет из двух программ общим количеством 174 единицы не позднее 25 декабря 2025 года. Это позволит строить VPN-сети, шифровать данные, контролировать и фильтровать трафик, учитывать IP-адреса устройств и обеспечивать антивирусную защиту. Программы должны соответствовать требованиям ФСБ. Гарантийный срок — не менее одного года.

Источник финансирования — поступления от оказания платных услуг и другой приносящей доход деятельности (стационарная медпомощь). Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 декабря, подведение итогов запланировано на 12 декабря.

В ноябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что в 2024 году в макрорегионе потратили 2,5 млрд руб. на кибербезопасность.

Егор Одегов