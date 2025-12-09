Леонченко Владимир Валерьевич

Родился 11 апреля 1972 года в Москве. В семь лет начал заниматься футболом в школе столичного «Спартака», а через год — московского «Динамо».

В 1990–1993 годах играл за вторую команду московского «Динамо». Затем год выступал за «Ростсельмаш» на правах аренды. В 1994 году перешел в московский «Локомотив», а еще через год в «Торпедо». В 1997 году был отправлен в аренду в ярославский «Шинник», откуда вернулся в 1999-м. В 2004 году перешел в пермский «Амкар». В 2006 году начал играть за «Спартак Владикавказ» (позже «Алания»). Оставил клуб в том же году и перешел в грозненский «Терек». В 2007 году завершил карьеру игрока.

В 2008 году стал председателем совета, а в 2018 году исполнительным директором Профсоюза российских футболистов и тренеров.

С 2007 года работал в центре подготовки футболистов московского «Динамо». В 2009–2010 годах был помощником главного тренера «Томи». В июле 2019 года начал работать в воронежском «Факеле». Был заместителем председателя Совета по содействию в развитии АФК «Факел», председателем наблюдательного совета клуба.

С 23 декабря 2020 по 12 ноября 2025 года был генеральным директором московского «Локомотива».