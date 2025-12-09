Время сбалансированных стратегий

«Ъ-Кубань» провел бизнес-бранч «Частный инвестор 3.0: Стратегии роста в реальном секторе»

«Ъ-Кубань» провел в Краснодаре бизнес-бранч «Частный инвестор 3.0: Стратегии роста в реальном секторе». Эксперты рассказали об инструментах, позволяющих сохранить и приумножить капитал в условиях экономической нестабильности, а также о том, как правильно собрать инвестпортфель.

Ведущий советник по управлению благосостоянием Банка Синара Артур Низельский отметил, что в период турбулентности инвесторов в первую очередь интересует не столько максимальная доходность, сколько возможность сохранить капитал.

«Инвестиционных инструментов множество, но успешным становится тот, кто умеет управлять рисками. Для этого нужна сбалансированная стратегия с четко определенной структурой. Наша задача как инвестиционного банка — разработать для клиента систему, которая позволит эффективно инвестировать в любой ситуации. Правильно выстроенная структура инвестпортфеля вопреки рыночным колебаниям и политической нестабильности позволяет сохранить капитал»,— подчеркнул эксперт.

Артур Низельский рассказал, что в инвестиционном портфеле желательно сочетать инструменты с разным уровнем риска: от самых надежных до рискованных, последние являются более доходными.

Так, наименее рискованными считаются вложения в облигации федерального займа (ОФЗ) — это государственные облигации. По словам эксперта, ОФЗ с дальним сроком погашения сейчас торгуются с существенным дисконтом и значительной потенциальной доходностью.

«Доходность длинных выпусков ОФЗ сегодня может достигать 15% годовых. Кроме того, инвестор дважды в год получает купонный доход по таким облигациям. В следующем году мы ожидаем снижение ключевой ставки ЦБ до 13%. Если наш прогноз оправдается, то за счет роста цен на отдельных длинных облигациях потенциально в 2026 году можно будет заработать до 30%. Мы допускаем, что в случае позитивных новостей и геополитической деэскалации ключевая ставка может упасть до 10%, тогда доходность облигаций может вырасти еще больше»,— рассказал Артур Низельский.

Он добавил, что корпоративные облигации, выпущенные в период высокой ставки — тоже неплохая история, но с техническими аспектами. «Нужно уметь разбираться в компаниях, правильно оценивать кредитные риски. Если вы не готовы в это погружаться, проще взять длинные ОФЗ — они ликвиднее и понятнее»,— пояснил Артур Низельский.

Также Банк Синара предлагает инструмент, позволяющий клиентам вне зависимости от того, физическое это лицо или юридическое, инвестировать свободную сумму денег на фиксированный срок от одного дня под процент, привязанный к ставке RUSFAR*. «Особенность продукта в том, что открыть его можно только на брокерском счете. Мы понимаем, что данный продукт — это временная история, и, когда ЦБ снизит ключевую ставку, будем предлагать клиентам другие инструменты»,— уточнил спикер.

Вместе с тем и акции тоже остаются важным инвестиционным инструментом при любом сценарии движения ключевой ставки, отметил Артур Низельский. «Следующий год может стать для рынка акций одним из лучших по аналогии с 2009-м, когда рынки восстанавливались. Большинство экспертов ожидают значительный рост рынка»,— резюмировал эксперт.

Инвестировать в курорт

ГК ТОЧНО инвестировала в проекты комплексного развития территорий на побережье Черного моря более 100 млрд руб. Портфель курортных проектов компании превышает 1 млн кв. м. Об этом рассказал директор по развитию ГК ТОЧНО Аршак Макян. В частности, в 2024 году компания запустила проект «Светский лес» в Сочи и «Хозяин морей» в Анапе.

Эти проекты меняют облик городов и качество жизни людей — оба реализуются по договорам КРТ. Например, «Светский лес» — это первый в Сочи жилой курортный комплекс бизнес-класса, реализуемый по принципам КРТ. Проект стал самым масштабным в городе. Комплекс расположен на берегу реки, здесь сохранили многолетние платаны, сосны и кипарисы. Планируется озеленить еще 4,7 га внутренней территории. Комплекс включает строительство школы и детского сада.

По мнению эксперта, экологическая ситуация в Анапе не лишила курорт инвестиционной привлекательности, но способствовала формированию отложенного спроса — в будущем все показатели по доходности и окупаемости вырастут.

«Недвижимость остается самой надежной инвестицией, особенно в условиях текущей экономической ситуации. Цены будут только расти, так как увеличивается себестоимость строительства. Доходность, которую мы показываем, не менее привлекательна, чем доходность по банковским вкладам. При этом высокие проценты по депозитам в основном носят краткосрочный характер»,— подчеркнул Аршак Макян.

Оптимальный портфель

Исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Краснодаре Александр Кайсин представил состав модельного инвестиционного портфеля, который, на его взгляд, является оптимальным. Структура включает восемь позиций: овернайт, флоатеры, облигации, золото, платина и палладий, акции, недвижимость, Private Equity (приобретение доли бизнеса).

Александр Кайсин отметил, что инвесторы нередко следуют рекомендациям знакомых и концентрируются на одном или нескольких инструментах, что рискованно. По словам Александра Кайсина, геополитическую нестабильность продолжает раскручивать волатильность на фондовом рынке, и, так как ситуация остается малопредсказуемой, возможны разные сценарии развития событий. С этим учетом и надо формировать инвестпортфель, акцентировал спикер.

Он обратил внимание на то, что в следующем году Центробанк планирует снизить количество валютных операций: продажа валюты сократится на 70%, что закономерно скажется на стоимости валютных облигаций. По мнению Александра, инвесторам стоит обратить внимание на краткосрочные облигации, которые становятся актуальными в условиях рыночной турбулентности. Эксперт также добавил, что в целом с началом цикла снижения ключевой ставки интерес инвесторов сместился в сторону инструментов с фиксированным доходом. Для облигаций важнее не скорость, а точка, где завершится снижение ставки. И хотя ЦБ и замедлил темпы снижения ключевой ставки, в будущем регулятор сможет смягчать политику быстрее. Это значит, что пространство для роста в облигациях сохраняется в любом случае.

По оценке Александра Кайсина, текущий период можно считать благоприятным для входа в бизнес. Жесткие параметры денежно-кредитной политики усложняют работу предпринимателей, однако компании, сумевшие сохранить устойчивость, в перспективе могут существенно прибавить в стоимости. Говоря о рынке недвижимости, эксперт указал на целесообразность вложений в складские площади и индустриальные парки — в этом сегменте фиксируется дефицит предложений.

Бизнес в приоритете

Заместитель генерального директора АО «Приват-Инвест» Егор Пономаренко самыми важными считает инвестиции в бизнес. При этом, по словам спикера, в непростых финансовых условиях на первый план выходит не доходность, а ликвидность.

Промышленные предприятия вкладываются в автоматизацию, роботизацию производства. Если цена для них посильна, то на окупаемость они уже не смотрят, так как сейчас важнее остаться на рынке и сохранить конкурентоспособность.

Эксперт добавил, что промышленные предприятия практически не пользуются банковскими депозитами, а размещают деньги на фондовом рынке.

«Что касается частного инвестирования, то акции покупаю давно и надолго. Для меня это формирование собственного пенсионного фонда. И по большому счету мне не важно, сколько сегодня эта бумага стоит, растет она в цене или падает. Если я считаю, что это качественная бумага, которая через 1520 лет отыграет инфляцию, я ее покупаю»,— рассказал Егор Пономаренко.

Избежать подводных камней

Управляющий партнер адвокатского бюро «Романов и Партнеры» Роман Романов рекомендовал не пренебрегать при инвестировании юридической оценкой рисков и всех этапов процесса, начиная от просьбы кого-то вложить деньги в проект и до того, каким образом человек будет получать доход, а также как будет обеспечиваться безопасность.

«По моим наблюдениям, большинство людей лишаются своих денежных средств именно потому, что в самом начале инвестирования не обратились за надлежащей юридической оценкой перспектив и возможных препятствий, которые могу возникнуть в процессе»,— отметил адвокат.

Он обратил внимание на то, что многие не подготовлены к инвестиционным сделкам и договорным обязательствам (начиная от типовых договоров инвестирования, товарищества и заканчивая организацией акционерных обществ), не понимают, какие последствия для них возникают и как правильно себя защитить.

По словам Романа Романова, много подводных камней может скрываться в сделке с недвижимостью. Например, договор о купле-продаже нередко подменяют договором о пользовании. В результате права собственности у покупателя не возникает.

«Деньги можно потерять очень быстро и без возможности что-то вернуть»,— подчеркнул Роман Романов. По его наблюдениям, российские бизнесмены склонны к быстрым эмоциональным решениям, риску и не любят вникать в детали. Адвокат добавил, что отдельного внимания требуют возникающие в процессе инвестирования налоговые обязательства, в которых без квалифицированного юриста разобраться довольно сложно.

* Ежедневный индекс Московской биржи по сделкам РЕПО с ЦК. Подробнее о расчете индекса.