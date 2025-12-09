«Границу между критикой и буллингом провести сложно»

Фракция ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, вводящий административную ответственность за буллинг (травлю) и кибербуллинг. За повторяющиеся действия, унижающие достоинство человека и противоречащие нормам морали, предлагаются штрафы: для граждан — до 5 тыс. руб, для должностных лиц — до 50 тыс., а для юридических — до 500 тыс. руб. Судебный юрист Юрий Митин обратил внимание на сложность доказывания состава правонарушения, особенно в интернет-пространстве, где часто трудно идентифицировать агрессора и зафиксировать «повторяющийся» характер действий.

Юрий Митин

Фото: предоставлено автором

«Новая законодательная инициатива отражает запрос общества на защиту достоинства и психического здоровья граждан, особенно несовершеннолетних. Но высокая сумма штрафов сама по себе вряд ли станет универсальным и эффективным средством борьбы с систематической травлей в первую очередь потому, что многие реальные правонарушители (особенно подростки) не обладают достаточными средствами для их уплаты, а взыскание таких штрафов с юридических лиц зависит от размера и статуса конкретной организации. На практике значительная часть подобных решений, скорее всего, будет оставаться неисполненной либо применяться только в самых вопиющих случаях, что ограничит воспитательный эффект нормы.

Вводить пониженную планку штрафа специально для отдельных регионов не вполне обоснованно с точки зрения единства правового пространства России.

Административная ответственность носит федеральный характер и должна применяться в равной степени ко всем субъектам федерации вне зависимости от их экономического уровня. Однако суд или административный орган при назначении взыскания всегда может и должен учитывать имущественное положение правонарушителя, что отражено в общем порядке взыскания административных штрафов по КоАП РФ. Для этого нет необходимости специально снижать максимальный размер штрафа для регионов, включая Краснодарский край. Гораздо важнее, чтобы существовало реальное усмотрение суда и разумный подход к конкретным обстоятельствам.

Границу между критикой и буллингом провести сложно, поскольку вопрос оценки содержания высказываний нередко субъективен. Ограничиваться только административными штрафами — не лучший путь в профилактике буллинга.

Наиболее эффективными, согласно мировой практике, оказываются именно профилактические и образовательные меры: это обучение педагогов, создание медиативных служб в школах, анонимные горячие линии и консультации для детей и родителей, общественные кампании против травли, поддержка психологических служб. Только в комплексе с такими мерами санкции могут стать реально работающим инструментом противодействия буллингу, а не формальной угрозой».