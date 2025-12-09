После атаки БПЛА на Чебоксары госпитализировали семь человек

В результате утренней атаки беспилотников на Чебоксары пострадали 14 человек. Семеро госпитализированы с различной степенью тяжести, еще семеро, включая одного ребенка, проходят лечение амбулаторно. Об этом сообщила министр здравоохранения Чувашии Лариса Тарасова.

Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь и психологическая поддержка. В лечении участвуют мультидисциплинарные бригады врачей.

Министр также посетила пункт временного размещения, куда привезли жителей пострадавших домов. Многие жильцы уже начали возвращаться в свои квартиры. Специальная комиссия при администрации города оценивает ущерб.

Ранее премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов сообщил, что в результате атаки повреждены 15 зданий, из которых 10 — жилые дома.

Анар Зейналов