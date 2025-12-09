При атаке БПЛА на Чебоксары повреждено 15 зданий

В результате атаки беспилотников на Чебоксары 15 зданий получили повреждения, из них 10 жилых домов. Пострадали 14 человек, среди которых ребенок 2020 года рождения. Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии. Об этом журналистам сообщил премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов, передает ТАСС.

Как уточнил премьер-министр, часть пострадавших отказались от госпитализации, другие проходят лечение в больницах, некоторые находятся в хирургическом отделении. Первый взрыв произошел в 06:33 мск.

Городские службы обследовали все пострадавшие дома и убрали мусор с придомовых территорий. Поврежденные окна до вечера закроют пленкой, после чего установят новые рамы со стеклами.

Врио главы Чебоксар Станислав Трофимов заявил, что жильцам разрешили вернуться в свои квартиры. Для оценки ущерба и снятия замеров оконных рам сформировано 12 специальных комиссий.

