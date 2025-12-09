В челябинский политсовет «ЕР» ввели участников СВО и вывели Константина Струкова
Челябинское областное отделение партии «Единая Россия» обновило региональный политический совет. В состав включили восемь человек, в том числе четырех участников специальной военной операции. Решение принято на конференции 9 декабря, сообщает пресс-служба партии.
Константин Струков в центре с телефоном
Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ
Так, членами регионального политсовета стали глава Верхнего Уфалея Андрей Рябенко и семь новых депутатов законодательного собрания региона: Светлана Буравова, Алексей Царев, Наталья Никанорова, Александр Казаков, Андрей Орехов, Алексей Рожков и Александр Заозеров. Последние четверо — участники СВО. Кроме того, в состав президиума регионального политсовета вошел Дмитрий Гатов.
В результате ротации из политсовета вывели бывшего вице-губернатора Челябинской области Анатолия Векшина и экс-депутата заксобрания региона, бывшего совладельца «Южуралзолота» Константина Струкова.