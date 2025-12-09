Экс-гендиректор «Локомотива»: Батраков может заиграть на самом высоком уровне

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко считает, что футболисту команды Алексею Батракову по силам заиграть в амбициозном клубе из «большой пятерки» европейских лиг. Об этом он рассказал в интервью «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

20-летний Батраков в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги забил 11 мячей. Он возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата.

Владимир Леонченко отметил футбольный интеллект игрока и признался, что тот напомнил ему Юрия Гаврилова, «который тоже все считывал моментально».

По данным Transfermarkt, стоимость Батракова — €23 млн, CIES считает, что она находится в диапазоне от €37 млн до €43 млн. «Думаю, оценки справедливые. — отметил Владимир Леонченко. — Хотя стоимость, конечно, важна, главное для футболиста — все-таки оказаться в топовом клубе».

Подробнее — в интервью Владимира Леонченко «Ъ».

Арнольд Кабанов