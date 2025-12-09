Жители Чебоксар подверглись атаке БПЛА

Утром Чувашию атаковали беспилотники. Есть пострадавшие, повреждены жилые дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

Экстренные службы работают в усиленном режиме, проводят устранение последствий и обеспечивают безопасность. В Чебоксарах введены временные ограничения движения на ряде магистралей. Для жителей открыт пункт помощи в одной из школ.

По заявлению господина Николаева, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, а поврежденные квартиры будут восстановлены.

Позже глава Чувашии сообщил, что пострадали девять человек.

В соседних республиках Татарстан и Марий Эл объявлен режим беспилотной опасности.

Анна Кайдалова