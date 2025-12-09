Беглов поздравил главу Эрмитажа Пиотровского с днем рождения

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил гендиректора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского с 81-м днем рождения, отметив его выдающийся вклад в развитие культуры и сохранение исторического наследия, сообщает пресс-служба Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (справа) и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский (в центре) на церемонии выноса знамен и штандартов Российской Императорской армии в 2024 году

Градоначальник отметил, что под руководством господина Пиотровского музей приобрел новые здания, открыл современный реставрационный центр и филиалы за рубежом. По мнению Александра Беглова, имя главы Эрмитажа неразрывно связано с Петербургом.

Отдельно губернатор отметил роль Михаила Борисовича в создание новых традиций. По его инициативе ежегодно 9 декабря в Георгиевском зале проходит торжественная церемония, а в рамках Петербургского форума объединенных культур вручается Эрмитажная премия.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что ограбление Лувра помогло Эрмитажу убрать строительный городок под окнами галереи Рафаэля. Пиотровский предоставил Беглову данные, что злоумышленники воспользовались выдвижной лестницей с грузовика.

Андрей Маркелов