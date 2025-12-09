Жителя Бугульмы отправят на лечение за насилие над детьми

В суд передали уголовное дело в отношении жителя Бугульмы, обвиняемого в насилии над малолетними. Его направят на принудительное лечение, сообщает СУ СКР по Татарстану.

По версии следствия, в 2018–2024 годах бугульминец знакомился с малолетними, после чего совершал с ними действия сексуального характера. Он снимал происходящее на телефон. Два видеоролика были опубликованы им в интернете. За указанный период от его действий пострадали шесть детей.

В результате проведенной экспертизы у мужчины выявлено хроническое психическое расстройство. Он не осознавал опасности своих действий и не мог руководить ими.

Ранее сообщалось, что он ездил по Бугульме на велосипеде в костюме Деда Мороза, раздавал детям конфеты и приглашал их к себе домой.

Анна Кайдалова