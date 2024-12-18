Татарстанца обвиняют в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних
В Татарстане расследуют дело против 54-летнего жителя Бугульмы, обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Информация об этом опубликована в Telegram-канале следственного комитета по республики.
Татарстанца обвиняют в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, летом 2024 года мужчина совершил действия сексуального характера по отношению к шестилетней девочке, дочери его знакомых. Это произошло, когда он остался наедине с ребенком во время ремонта балкона. Злоумышленник также заснял инцидент на камеру мобильного телефона и выложил видео в интернет.
Следствие подозревает, что мужчина мог быть причастен к другим подобным преступлениям. Недавно он ездил по Бугульме на велосипеде в костюме Деда Мороза, раздавал детям конфеты и приглашал их к себе домой.