В Крыму направят 1,5 млрд на благоустройство территорий

Правительство Республики Крым направит дополнительные 1,5 млрд руб. от перевыполнения доходов бюджета на инфраструктурные проекты во всех муниципальных образованиях региона. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Вице-премьеры республиканского правительства совместно с главами муниципалитетов определили приоритетные направления расходования средств. Основной акцент делается на ремонт и возведение инфраструктурных объектов, развитие электро- и водоснабжения, благоустройство придомовых территорий и монтаж уличного освещения.

В сельской местности региона появятся 14 модульных домов культуры вместимостью от 80 до 100 мест в зависимости от количества жителей населенных пунктов. На восстановление освещения во всех городах и селах республики выделят 186 млн руб. Общая протяженность сетей составит более 580 км.

В Евпатории реализуют проект по благоустройству парка Мойнаки. Помимо федерального гранта от Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, из республиканского бюджета выделят 70 млн руб. На благоустройство придомовых территорий направят 740 млн руб., что позволит привести в порядок около 160 объектов. Работы включают замену асфальта и бордюров, установку освещения, скамеек и урн. Ремонт подъездов многоквартирных домов продолжится за счет средств социально ответственного бизнеса и депутатов.

Алина Зорина