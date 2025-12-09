Под елочку притекло денег

Ближе к окончанию 2025 года инвесторы вновь проявили повышенный интерес к рынку коллективных инвестиций. По итогам ноября розничные ПИФы привлекли более 151 млрд руб., это вдвое больше, чем в октябре, и второй по величине показатель в этом году. Второй месяц подряд основной приток средств идет в фонды денежного рынка. Хотя в ноябре восстановился спрос и на фонды облигаций, участники рынка ожидают, что к концу года инвесторы будут размещать средств в ПИФах денежного рынка, приносящих доход на уровне ключевой ставки.

По данным Investfunds, в ноябре 2025 года чистый приток средств в открытые и биржевые ПИФы превысил 151 млрд руб. Этот результат более чем вдвое превысил показатель предшествующего месяца и на 65% показатель ноября 2024 года. Больший объем средств в этом году удавалось привлечь в августе (более 192 млрд руб., см. “Ъ” от 5 сентября).

Второй месяц подряд повышенный интерес инвесторов остается к фондам денежного рынка, чистые привлечения в которые составили почти 88 млрд руб. Это максимальный результат в этом году, превышающий более чем на треть объем инвестиций в октябре. Больший объем средств такие фонды привлекали в четвертом квартале 2024 года (116–250 млрд руб.). «Доходность фондов денежного рынка, хотя и снижается, все еще остается конкурентной по сравнению с доходностью депозитов. В ноябре средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков составляла 15,3–15,6% годовых, тогда как фонды денежного рынка предлагают доходность, близкую к ключевой ставке,— 16,5% годовых»,— отмечает директор департамента портфельных инвестиций УК «ВИМ Инвестиции» Сергей Дюдин.

В минувшем месяце восстановился спрос и на фонды облигаций. Если в октябре чистый отток из них составил 12,4 млрд руб., то по итогам ноября чистые привлечения в эти ПИФы достигли 29,5 млрд руб. Росту интереса к этим инструментам способствовало восстановление котировок на долговом рынке. По итогам отчетного месяца композитный индекс Московской биржи RUABITR вырос на 2,2% и вернулся к максимуму, установленному в начале осени.

Одновременно вырос спрос на фонды смешанного типа — за месяц объем привлечения вырос на 75%, до 34,7 млрд руб. Это максимальный результат для данного типа фондов за все время их существования.

Как отмечают участники рынка, среди подобных фондов спросом пользуются прежде всего те, где базовыми активами выступают облигации и инструменты денежного рынка.

«Такое сочетание активов дает возможность получить премию к ключевой ставке, но при этом уровень риска увеличивается совсем незначительно за счет добавления коротких облигаций»,— отмечает директор по инвестициям УК «Первая» Андрей Русецкий.

В декабре приток средств в ПИФы может вырасти еще больше и даже обновить годовой рекорд. Этому будет способствовать в том числе перевод сбережений из банковских вкладов, размещенных ранее на полгода-год по более высоким ставкам, чем сейчас. И в таких условиях фонды денежного рынка будут пользоваться повышенным спросом, ожидают управляющие.

«Конец года — традиционный период ребалансировки портфелей: инвесторы фиксируют прибыль и переводят средства в ликвидные инструменты»,— поясняет Сергей Дюдин. Причем, как и в предшествующие два года, участники рынка ожидают пика продаж таких фондов в последние рабочие дни. Как отмечает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Андрей Золотов, это связано с возможностью разместить средства на период длинных праздников в низкорисковом инструменте на привлекательных условиях.

Вместе с тем спрос на ПИФы облигаций если и вырастет, то не радикально, так как основное снижение ключевой ставки произойдет уже в следующем году, а потому сильного роста котировок на долговом рынке пока ждать не стоит. «Популярность фондов акций может вырасти во втором полугодии начиная с осени в случае заметного снижения ключевой ставки, до уровня ниже 14%, что окажет давление на курс российской валюты и поддержит котировки акций»,— считает Андрей Русецкий.

Виталий Гайдаев