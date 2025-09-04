Депозиты питают ПИФы

В августе 2025 года паевые инвестиционные фонды смогли обновить рекорд этого года по привлечению средств. Чистые вложения составили 192 млрд руб., почти в полтора раза больше, чем в июле. Участники рынка фиксируют перетоки средств с депозитов, которые теряют привлекательность из-за снижения ключевой ставки. Новый максимум был достигнут в условиях восстановления спроса со стороны инвесторов на фонды денежного рынка, доходности которых хотя и снизились, но остаются заметно выше, чем у банковских вкладов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно данным Investfunds, в августе 2025-го был обновлен рекорд этого года по привлечению средств в розничные ПИФы. За минувший месяц чистый приток в них превысил 192 млрд руб., что почти в полтора раза превышает показатель предыдущего месяца и является вторым результатом в истории отрасли. Больший объем средств в фонды поступил только в декабре 2024 года — 235,4 млрд руб. Всего с начала года чистый приток в ПИФы превысил 600 млрд руб., в 2,8 раза выше результата аналогичного периода прошлого года.

Главной движущей силой привлечений стали перетоки средств с депозитов, ставки по которым перестали удовлетворять частных инвесторов.

По данным маркетплейса «Финуслуги», только за три летних месяца ставки по вкладам в топ-20 банков снизились на 2,8–4,8 п. п. в зависимости от срока размещения вкладов, до 9,7–15,8% годовых. «В августе были значительные закрытия полугодовых депозитов, которые открывались в феврале под ставки, зачастую заметно превышающие 20% годовых»,— отмечает топ-менеджер крупной УК. По оценке двух собеседников “Ъ” на рынке коллективных инвестиций, свыше половины всех притоков августа обеспечили именно средства, снятые с депозитов.

В первую очередь эти деньги идут в облигационные фонды, чистые привлечения в которые в отчетный период составили 113,8 млрд руб. Это лишь на 3,5 млрд руб. ниже рекордного показателя июля (см “Ъ” от 8 августа). Такой выбор, как отмечают портфельные управляющие, продиктован высокими результатами управления с начала года на фоне шагов Банка России по смягчению монетарной политики.

192 миллиарда рублей составил приток средств в розничные ПИФы в августе, по данным Investfunds

По данным Investfunds, с начала года две трети крупнейших классических облигационных фондов (с активами свыше 1 млрд руб. и без учета ПИФов с выплатой дохода) показали прирост стоимости пая на 20–37%. «Мы сейчас находимся в начале цикла смягчения ДКП, поэтому инвесторы в ожидании дальнейшего роста стоимости облигаций и паев облигационных фондов продолжают активно наращивать вложения»,— отмечает руководитель отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров.

После месячной паузы инвесторы стали активно скупать и паи фондов денежного рынка.

По данным Investfunds, чистый приток средств в такие инструменты превысил 55 млрд руб. Еще около 30 млрд руб. было инвестировано в фонды смешанного типа, преимущественно в те из них, которые инвестируют в облигации и инструменты денежного рынка. По словам руководителя департамента портфельных инвестиций «ВИМ Инвестиции» Сергея Дюдина, «даже при умеренном снижении доходности инструментов фондов денежного рынка они по-прежнему обеспечивают доходность, близкую к ключевой ставке Банка России (сейчас 18%.— “Ъ”)».

Очередные шаги Банка России по снижению ключевой ставки, ближайшее из которых ожидается в конце следующей недели, будут стимулировать дальнейший переток средств на фондовый рынок. Пока спросом будут пользоваться самые консервативные инструменты. «Фонды денежного рынка сохранят роль "якоря ликвидности", а облигационные стратегии — базовое решение на горизонт один—три года для фиксации текущей доходности»,— считает Сергей Дюдин. Даже в случае паузы в снижении ставки или ужесточения риторики регулятора притоки останутся на высоком уровне, так как депозитные ставки более инертны, чем инструменты денежного рынка, а потому вполне возможно обновление рекорда декабря 2024 года по привлечению средств.

Скептически участники рынка относятся лишь к фондам акций, оттоки из которых хотя и сократились в августе, но остались выше 5 млрд руб. «Для рынка акций в большей степени в фокусе внимания находится геополитика, а не решения ЦБ, поэтому предсказывать притоки в такие фонды весьма проблематично»,— отмечает глава департамента управления активами «Альфа-Капитала» Виктор Барк.

Виталий Гайдаев