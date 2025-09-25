Нижегородская мэрия хочет запретить сгребать опавшую листву в парках и скверах

Департамент благоустройства подготовил проект изменений в правила благоустройства Нижнего Новгорода. До 2 октября 2025 года они проходят публичные консультации, после чего поступят на рассмотрение гордумы.

Одним из изменений предлагают запретить сгребать и вывозить опавшую листву на территориях зеленых насаждений и в городских лесах. Исключение составят рулонные газоны, а также территории вдоль дорог и тротуаров на расстоянии 0,5 м от границы твердого покрытия. Эти изменения поясняют тем, что уборка опавшей листвы «экономически нецелесообразна», она обедняет плодородные качества почвы, а также «не соответствует современным подходам к управлению в области благоустройства и содержанию озелененных территорий».

Кроме того, в правилах хотят прописать требования к восстановлению газонов и цветников после завершения земляных работ и уточнить норму о поливе зеленых насаждений. Предлагается, что при дневной температуре +25 °C и более поливать цветники и газоны требуется не реже одного раза в два дня утром или вечером. При той же температуре нельзя будет косить газон. Влажность почвы при содержании цветников и газонов должна составлять от 70% до 75%. При поливе необходимо будет не допускать размыва поверхности почвы и смыва семян.

Еще один блок изменений касается твердых коммунальных отходов. В том числе будет прописано, что мэрия утверждает каталог внешнего вида контейнерных площадок для накопления ТКО. Соблюдение этого внешнего вида будет обязательным.

Ирина Швецова