«Хамас» заявил о невозможности перехода ко второму этапу урегулирования в Газе

Переход ко второму этапу прекращения огня в секторе Газа невозможен, пока Израиль продолжает нарушать условия действующего соглашения и уклоняться от своих обязательств. Об этом заявил член политбюро «Хамаса» Хоссам Бадран в комментарии AFP.

Хоссам Бадран

Фото: Ali Altunkaya / Anadolu / Getty Images Хоссам Бадран

Фото: Ali Altunkaya / Anadolu / Getty Images

Господин Бадран уточнил, что палестинская сторона призвала посредников усилить давление на «оккупационные силы», чтобы завершить выполнение первого этапа договоренностей.

Режим прекращения огня действует с 10 октября. За этот период «Хамас» передал Израилю всех 20 оставшихся в живых заложников, а в ответ израильская сторона освободила примерно 2 тыс. палестинских заключенных. В дополнение к этому «Хамас» уже вернул тела 27 погибших в плену заложников.

7 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первая фаза плана США по урегулированию конфликта близка к завершению, и следующим этапом должно стать разоружение «Хамас» и демилитаризация Газы. 5 декабря стороны совместно с посредниками согласовали начальные меры по изъятию вооружения у движения. Завершающим этапом процесса, по словам господина Нетаньяху, станет «дерадикализация» анклава, что, как он отметил, возможно по примерам Германии, Японии и государств Персидского залива.